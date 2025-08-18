Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων Amdax, με έδρα το Άμστερνταμ, σχεδιάζει να ιδρύσει μια εταιρεία διαχείρισης bitcoin με την ονομασία AMBTS (Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy) στο ολλανδικό χρηματιστήριο, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, τα σχέδια της Amdax υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ελκυστικότητα του bitcoin, το οποίο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αυτό το μήνα.

«Με πάνω από το 10% της προσφοράς bitcoin να βρίσκεται στα χέρια εταιρειών, κυβερνήσεων και ιδρυμάτων, πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ιδρύσουμε μια εταιρεία διαχείρισης bitcoin με στόχο την εισαγωγή της στο Euronext Amsterdam, ένα από τα κορυφαία χρηματιστήρια της Ευρώπης», δήλωσε ο Λούκας Βένσινγκ, CEO της Amdax.

Το bitcoin έχει αυξηθεί σχεδόν 32% μέχρι στιγμής το 2025, φτάνοντας σε ρεκόρ υψηλά, χάρη στις ρυθμιστικές νίκες του τομέα μετά την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει αυτοαποκαλεστεί «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων» και η οικογένειά του έχει κάνει μια σειρά από επιδρομές στον τομέα αυτό κατά το τελευταίο έτος.

Η Amdax και η AMBTS σχεδιάζουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια από έναν αριθμό ιδιωτών επενδυτών σε έναν αρχικό γύρο χρηματοδότησης, ενώ η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της AMBTS είναι να κατέχει τουλάχιστον το 1% του συνόλου των bitcoin με την πάροδο του χρόνου.