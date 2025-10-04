Το Bitcoin ενδέχεται να καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τον Τζέοφ Κέντρικ, επικεφαλής της έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Standard Chartered.

«Πιστεύω ότι είναι πλέον έτοιμο και ότι το BTC θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό την ερχόμενη εβδομάδα και πιθανότατα θα φτάσει σύντομα μετά την πρόβλεψή μου για το τρίτο τρίμηνο των 135.000 δολαρίων», έγραψε ο Κέντρικ, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα επιτευχθεί «μία έως δύο εβδομάδες αργότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί».

Η Standard Chartered βλέπει διάφορους παράγοντες να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω το δεύτερο εξάμηνο του 2025. «Οι εισροές ETF και οι αγορές BTC από εταιρικά ταμεία αναμένεται να ξεπεράσουν το επίπεδο του δεύτερου τριμήνου (245.000 BTC) το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο», ανέφερε η τράπεζα, ενώ οι εξελίξεις στην πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσθέσουν περαιτέρω δυναμική.

Ο Κέντρικ υπογράμμισε ως καταλύτες «μια πιθανή ανακοίνωση του προέδρου Trump για την πρόωρη αντικατάσταση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα stablecoin στις ΗΠΑ».

Ο αναλυτής υποστήριξε επίσης ότι ο παραδοσιακός κύκλος μείωσης του Bitcoin κατά το ήμισυ δεν ισχύει πλέον.

«Χάρη στην αύξηση των ροών των επενδυτών, πιστεύουμε ότι το BTC έχει ξεπεράσει την προηγούμενη δυναμική, σύμφωνα με την οποία οι τιμές έπεφταν 18 μήνες μετά από έναν κύκλο «μείωσης κατά το ήμισυ», είπε, αναφερόμενος στο γεγονός του Απριλίου 2024 που σε προηγούμενους κύκλους θα συνεπαγόταν αδυναμία στα τέλη του 2025.

Αντ' αυτού, η Standard Chartered αναμένει ασταθή συναλλαγές στις αρχές του 4ου τριμήνου, αλλά προβλέπει νέα κέρδη.

Ο Kendrick επισήμανε επίσης τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης ως βραχυπρόθεσμο παράγοντα, σημειώνοντας τη συσχέτιση του Bitcoin με τα ασφάλιστρα των ομολόγων του Δημοσίου και λέγοντας: «Υποψιάζομαι ότι το Bitcoin θα αυξηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας».

Η Standard Chartered διατηρεί την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους στα 200.000 δολάρια για το Bitcoin, χαρακτηρίζοντας το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ως «το καλύτερο έτος για το Bitcoin (όσον αφορά την αύξηση σε δολάρια ΗΠΑ)».