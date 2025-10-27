Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και το μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια καμπή για το Bitcoin. Αναλυτές υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο «δεν θα πέσει ποτέ ξανά κάτω από τα 100.000 δολάρια», αν διατηρηθεί η τρέχουσα δυναμική.

Ο Geoffrey Kendrick της Standard Chartered δήλωσε ότι οι φόβοι της περασμένης εβδομάδας έχουν μετατραπεί σε ελπίδα μετά τις αναφορές ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπαινίχθηκε ότι η Κίνα θα αναστείλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών για ένα έτος και θα αγοράσει σημαντικές ποσότητες αμερικανικής σόγιας, σε αντάλλαγμα για την απόσυρση της απειλής επιβολής δασμών 100% από την Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρει το investing, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι την Πέμπτη στην Κορέα. Καθώς το κλίμα βελτιώθηκε, ο λόγος Bitcoin-χρυσού συνέχισε την ανοδική του πορεία και τώρα βρίσκεται λίγο πάνω από τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από το σοκ των δασμών της 10ης Οκτωβρίου.

Ο Kendrick υποστήριξε ότι ένα νέο ιστορικό υψηλό στο Bitcoin θα αποτελούσε «απόλυτη θετική επιβεβαίωση», σηματοδοτώντας το τέλος της θεωρίας του κύκλου μείωσης κατά το ήμισυ και καθιστώντας τις ροές ETF ως τον κυρίαρχο παράγοντα που επηρεάζει τις τιμές.

Επίσης, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, όπου αναμένεται μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, παρά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα «πετάει στα τυφλά» όσον αφορά τα στοιχεία. Το ενδιαφέρον θα στραφεί σύντομα στον επόμενο πρόεδρο της Fed, ο οποίος, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να στηρίξει το Bitcoin «λόγω των υπονοούμενων κινδύνων για την ανεξαρτησία της Fed».

Ο Kendrick κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν αυτή η εβδομάδα εξελιχθεί θετικά — συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών κερδών από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης — το Bitcoin θα μπορούσε να εδραιώσει την άνοδό του και «ίσως να μην πέσει ποτέ ξανά κάτω από τα 100.000».