Το Ethereum σημείωσε την υψηλότερη τιμή του από τον Δεκέμβριο, τροφοδοτούμενο από την έντονη ζήτηση των θεσμικών επενδυτών και τα αποθέματα των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, το Etherium ξεπέρασε τα 4.045 δολάρια σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3,5% . Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή άνοδο 190% από το χαμηλό του Απριλίου, που οφείλεται στις ρεκόρ εισροές ETF και τη συσσώρευση εταιρικών ταμειακών διαθεσίμων.

Πάνω από 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει σε ETF Ethereum που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ φέτος, ενώ στρατηγικές εταιρείες «ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» έχουν συγκεντρώσει πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμμετοχές ETH.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ψήφισαν πρόσφατα τον νόμο "GENIUS", ένα δικομματικό νομοσχέδιο που θεσπίζει το πρώτο ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoin και απαιτεί πλήρη κάλυψη με αξιόπιστα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό διαλύει μέρος της αβεβαιότητας σχετικά με τα προγραμματιζόμενα νομισματικά συστήματα — ακριβώς εκεί όπου δραστηριοποιείται το Ethereum — ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το Ethereum βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτή την αλλαγή. Ήδη επεξεργάζεται περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού όγκου των stablecoin, ηγείται της αξίας DeFi και κυριαρχεί στις πλατφόρμες tokenization, εδραιώνοντας τη θέση του.

Το Ethereum μόλις συμπλήρωσε 10 χρόνια και η άνοδος που σημείωσε την ημέρα των γενεθλίων του είναι κάτι περισσότερο από αξιοσημείωτη. Μια δεκαετία μετά την έναρξη της λειτουργίας του το 2015, το δίκτυο έχει εξελιχθεί από ένα «ατελές πείραμα» σε «αόρατη ραχοκοκαλιά της Wall Street», όπως το χαρακτήρισε πρόσφατα το CNBC.

Παρόλα αυτά, η αναβίωση του Ethereum συνοδεύεται από προειδοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια της φρενίτιδας που προκάλεσε η επανεκλογή και η ορκωμοσία του φιλικού προς τα κρυπτονομίσματα προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, οι αγορές κρυπτονομισμάτων σημείωσαν άνοδο — το Bitcoin έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και το Ethereum σημείωσε επίσης αλματώδη άνοδο, παρόλο που δεν ακολούθησε την γενικότερη ανάπτυξη που συνέχισε να σημειώνεται.