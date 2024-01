Crypto: Απειλείται με νέο ντόμινο χρεοκοπιών η αγορά

Παρά το γεγονός ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων αυξάνει την τιμή της, καταγράφονται προβλήματα στο οικοσύστημα της αυτοκρατορίας του Justin Sun που ελέγχει πάνω από 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα, μεταξύ άλλων των Tron, Huobi, Poloniex, TUSD, BitTorrent και Just.

Το TUSD, τα stablecoin του αμφιλεγόμενου επιχειρηματία στις αγορές κρυπτονομισμάτων, φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με μεγάλες προκλήσεις. Το TrueUSD (TUSD) διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή κάτω από την ισοτιμία σε πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Binance, HTX και KuCoin. Αυτό συνέβη λίγο αφότου η TrueUSD άλλαξε λογιστικές εταιρείες από The Network Firm στην Moore με έδρα το Hong Kong για τις βεβαιώσεις των αποθεματικών της.

Το TrueUSD επωφελήθηκε πρόσφατα από την υιοθέτηση του TUSD από την Binance ως ένα από τα επενδυτικά ζεύγη συναλλαγών που το ανταλλακτήριο προσέφερε μηδενικά τέλη συναλλαγών.

Ακόμη και στο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο SunSwap στο δίκτυο Tron, η συναλλαγή TUSD για USDT θα έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν οι επενδυτές δύο cents για κάθε TUSD που ανταλλάζουν.

Το TrueUSD άλλαξε ορκωτούς ελεγκτές και όρισε το γραφείο Moore με έδρα το Χονγκ Κονγκ για την έκδοση οικονομικών βεβαιώσεων. Οι νέες βεβαιώσεις παρέχουν πρόσθετη εικόνα για τα αποθεματικά του TUSD.

Τα αποθεματικά στην έκθεση χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

Γραμμάτια του Δημοσίου των ΗΠΑ

First Digital Trust Limited

Δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά

Τα γραμμάτια του Δημοσίου των Η.Π.Α. αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών.

Η κατηγορία First Digital Trust Limited περιγράφει τίτλους που διατηρούνται στο First Digital Trust για να αποκομίσουν απόδοση. Στην έκθεση παρέχονται πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους τίτλους. Η First Digital βρίσκεται επίσης πίσω από το νέο stablecoin First Digital USD (FDUSD), το οποίο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στο Binance.

Η κατηγορία μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ, αποτελεί μόνο περίπου το 2% του συνόλου, περιλαμβάνει κεφάλαια που διατηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα στο Χονγκ Κονγκ, στην Ελβετία, και στις Μπαχάμες.

Η Techteryx, η εταιρεία πίσω από την TUSD, δεν αποκαλύπτει τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά ιστορικά βασίστηκε στη FlowBank στην Ελβετία, στην First Digital στο Χονγκ Κονγκ και στην Capital Union στις Μπαχάμες. Επιπλέον, οι βεβαιώσεις προειδοποιούν ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς συνθήκες οδηγούν σε αυτό το TUSD de-peg. Ωστόσο ακόμα πιο ανησυχητικές είναι και καθαρές εκροές ύψους 279 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες πέντε ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko, η τιμή του TUSD έπεσε στα 0,97 $ περίπου το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο επέστρεψε στα 0,98 $.

Τα σημάδια αστάθειας ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου, όταν επενδυτές πούλησαν μαζικά TUSD αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων για USDT στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.