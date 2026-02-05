«Βουτιά» για το bitcoin, με απώλειες 8% και «τεστάρισμα» των 70.000 δολαρίων

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις την Πέμπτη, με το bitcoin να «δοκιμάζει» τα επίπεδα των 70.000 δολαρίων καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αποτιμούν την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως νέου επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το bitcoin υποχωρούσε 8,05% στα 70.464 δολάρια, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024 και προτού ο Ντόναλντ Τραμπ εκλεγεί για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο εβδομάδας υποχωρεί κατά 16,7% ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει πτώση που πλησιάζει το 20%.

Το ether έπεφτε 8,5% στα 2.082 δολάρια, κοντά στο να απωλέσει τα επίπεδα των 2.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πτώση στην αγορά των κρυπτονομισμάστων αποδίδεται στην επιλογή του Τραμπ να προτείνει τον Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, γεγονός που έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μείωση του ισολογισμού (balance sheet) της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η ευρύτερη πτώση οφείλεται κυρίως στις μαζικές αποσύρσεις από θεσμικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), με μηνιαίες εκροές ύψους δισ. δολαρίων από τον Οκτώβριο του 2025» ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank.

Πρόσθεσαν ότι τα αμερικανικά spot bitcoin ETFs σημείωσαν εκροές άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, μετά από εκροές περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.

«Αυτή η σταθερή πώληση, κατά την άποψή μας, σηματοδοτεί ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και ότι αυξάνεται η γενική απαισιοδοξία για τα κρυπτονομίσματα», ανέφεραν οι αναλυτές.