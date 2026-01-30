Το Bitcoin υποχωρεί σε χαμηλό δύο μηνών την Παρασκευή - Έπεσε κάτω από τα 82.500 δολάρια

Το Bitcoin υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών την Παρασκευή, καθώς οι εικασίες ότι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει τη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα άσκησαν πιέσεις στα κρυπτονομίσματα και ενίσχυσαν το δολάριο.

Τα κρυπτονομίσματα περνούν μια δύσκολη περίοδο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για μια «χρυσή εποχή» αυξημένων ροών και πιο φιλικής ρύθμισης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως, έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε τον Οκτώβριο.

Την Παρασκευή διαπραγματευόταν 2,5% χαμηλότερα, στα 82.300 δολάρια, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και κατευθυνόμενο προς τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα πτώσης - το μεγαλύτερο σερί απωλειών των τελευταίων οκτώ ετών.

Οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν εν μέσω εντεινόμενων εικασιών ότι ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, αποτελεί την επιλογή του Τραμπ για να διαδεχθεί τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Γουόρς έχει ταχθεί υπέρ μιας «αλλαγής καθεστώτος» στην Κεντρική Τράπεζα και, μεταξύ άλλων, υπέρ ενός μικρότερου ισολογισμού της Fed. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα θεωρούνται ωφελημένα από έναν διογκωμένο ισολογισμό της Fed, καθώς τείνουν να ενισχύονται όταν η Κεντρική Τράπεζα διοχετεύει άφθονη ρευστότητα στις αγορές - συνθήκη ευνοϊκή για τα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία.

Το Ether υποχώρησε επίσης σε χαμηλό δύο μηνών, καταγράφοντας πτώση 2,9% στα 2.735,48 δολάρια.

Τα κρυπτονομίσματα δυσκολεύονται να βρουν σαφή κατεύθυνση μετά την περσινή διόρθωση και έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τα ισχυρά ράλι του χρυσού και των μετοχών, τα οποία κατά διαστήματα είχαν ακολουθήσει.

Ο Σον Ντόσον, επικεφαλής έρευνας στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Derive.xyz, ανέφερε ότι παραμένει κάποιος βαθμός συσχέτισης, προσθέτοντας πως οι «φόβοι γύρω από την ευφορία της Τεχνητής Νοημοσύνης» αποτέλεσαν επίσης «σημαντικό παράγοντα» για τις μαζικές πωλήσεις της Παρασκευής.