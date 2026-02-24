Bitcoin: Σε «ελεύθερη πτώση» στα 63.000 δολάρια - Έως και 5% οι απώλειες

Το Bitcoin σημείωσε πτώση που ξεπέρασε και το 5%, υποχωρώντας κάτω από τα 63.000 δολάρια την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις κλιμακούμενες δασμολογικές εντάσεις και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε έως και τα 62.964,64 δολάρια εν μέσω πιέσεων των επενδυτών να απομακρυνθούν από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Πλέον, το Bitcoin υποχωρεί 4,6% στα 63.226 δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει «μέσα στις επόμενες πιθανώς 10 ημέρες» εάν θα εξαπολύσει πλήγμα στο Ιράν εν μέσω της αντίστασής του σε μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Οι εντάσεις έχουν έκτοτε ενταθεί, με την Ουάσινγκτον να συνεχίζει να αναπτύσσει στρατιωτικά μέσα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Bitcoin έχει σημειώσει απότομη πτώση από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια, με την ύφεση να επεκτείνεται και στη νέα χρονιά. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει υποχωρήσει κατά 27% μέχρι στιγμής φέτος και έχει χάσει 50% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι το Bitcoin παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο στις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας. Εάν οι αγορές ερμηνεύσουν την εμπορική πολιτική ως αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες, τα κρυπτονομίσματα θα το νιώσουν πρώτοι», δήλωσε στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Global X Australia.

Το Ether, το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, υποχωρεί 1,6% στα 1.825 δολάρια.

Μαζική έξοδος προς τα ανταλλακτήρια

Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, καταγράφεται έντονη κινητικότητα από τις λεγόμενες «φάλαινες» (whales) —ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που κατέχουν τεράστιες ποσότητες Bitcoin. Η μεταφορά κεφαλαίων από ιδιωτικά ψηφιακά πορτοφόλια προς τα κεντρικά ανταλλακτήρια ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως προάγγελος νέων πωλήσεων, αυξάνοντας την προσφορά σε μια στιγμή που η ζήτηση παραμένει αναιμική.

«Η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος στα ανταλλακτήρια καθιστά την αγορά ευάλωτη», επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου, σημειώνοντας ότι το κλίμα παραμένει αρνητικό μετά τις διαδοχικές απώλειες των τελευταίων μηνών.