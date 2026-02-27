Bitcoin: Έχασε 16% τον Φεβρουάριο, πέμπτος συνεχόμενος μήνας πτώσης

Το Bitcoin κινήθηκε χαμηλότερα την Παρασκευή, διακόπτοντας την ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα της εβδομάδας, καθώς η διάθεση για ανάληψη κινδύνων παρέμεινε εύραυστη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο να κατευθύνεται επίσης προς τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα με σημαντικές απώλειες.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων γενικά κυμάνθηκαν σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με το Bitcoin και επίσης αναμένεται να σημειώσουν απότομες πτώσεις τον Φεβρουάριο, καθώς οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές απομακρύνθηκαν από τον τομέα.

Το Bitcoin στις 19:18 ώρα Ελλάδος υποχώρησε 3,1% στα 65.345,0 δολάρια.

Οι μετοχές επίσης υποχώρησαν την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες. Ο ταραχώδης μήνας για τις αγορές μετοχών ολοκληρώνεται με απώλειες, καθώς τα στοιχεία ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα προς το παρόν.

«Το Bitcoin διαπραγματεύεται στο εύρος των 62.000–70.000 δολαρίων και πλέον κατευθύνεται προς το κατώτερο όριο του καναλιού», δήλωσε ο Άλεξ Καπκίγεβιτς, επικεφαλής αναλυτής αγορών της FxPro, προσθέτοντας ότι η «σχετικά γρήγορη ανάκαμψη από τα χαμηλά της Τρίτης συνάντησε επίμονες πωλήσεις μέχρι το τέλος της Τετάρτης».

Το Bitcoin είχε εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, λόγω προσδοκιών για μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ φιλική προς τα κρυπτονομίσματα. Ακολούθησε έντονο ξεπούλημα, αφήνοντας τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υπό πίεση και τους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς. Μια διατηρήσιμη ανάκαμψη θα προσέφερε ανακούφιση μετά τις βαριές απώλειες των κρυπτονομισμάτων στα τέλη του περασμένου έτους.