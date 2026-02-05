Bitcoin: Έπεσε κάτω από $67.000 την Πέμπτη - Απώλειες άνω του 10%

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 67.000 δολάρια την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση άνω του 10%, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών συνέχισε να κλονίζεται.

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του bitcoin, σημειώνουν ακόμα μεγαλύτερη πτώση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν την πρακτική χρησιμότητα του κρυπτονομίσματος. Το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και των μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων, αλλά και ως εναλλακτική λύση έναντι του παραστατικού χρήματος και των παραδοσιακών ασφαλών καταφυγίων, όπως ο χρυσός.

Αυτό δεν έχει αποδώσει καρπούς τον τελευταίο καιρό, καθώς το bitcoin έφτασε στο υψηλότερο σημείο του, λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια, στις αρχές Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη, το bitcoin έπεσε κάτω από τα 67.000 δολάρια, σημειώνοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις από τον Νοέμβριο του 2024. Το κρυπτονόμισμα έχει πέσει 20% μόνο αυτήν την εβδομάδα.

«Αυτή η σταθερή πώληση, κατά την άποψή μας, σηματοδοτεί ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και ότι αυξάνεται η γενική απαισιοδοξία για τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε η αναλύτρια της Deutsche Bank, Marion Laboure, την Τετάρτη σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Όπως αναφέρει το cnbc, η αυξανόμενη προσοχή των επενδυτών έρχεται καθώς πολλοί από τους εντυπωσιακούς ισχυρισμούς σχετικά με το bitcoin δεν έχουν υλοποιηθεί. Το κρυπτονόμισμα έχει διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό στην ίδια κατεύθυνση με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως οι μετοχές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών εξάρσεων στη Βενεζουέλα, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, και η υιοθέτησή του ως μορφή πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες ήταν η μικρότερη δυνατή.

Το Bitcoin υπολείπεται του χρυσού

Και άλλα κρυπτονομίσματα δέχονται πιέσεις. Το Ether έχει υποχωρήσει κατά 23% αυτήν την εβδομάδα, σημειώνοντας πορεία για τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχε υποχωρήσει κατά 24%. Το Solana έφτασε τα 88,42 δολάρια την Πέμπτη, περίπου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και με πτώση 24% την εβδομάδα.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν υποδείξει ότι τα 70.000 δολάρια είναι ένα βασικό επίπεδο που πρέπει να παρακολουθηθεί και μια πτώση κάτω από αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω πτώση του bitcoin.

Ο James Butterfill, επικεφαλής έρευνας της Coinshares, δήλωσε ότι τα 70.000 δολάρια διαμορφώνονται ως «βασικό ψυχολογικό επίπεδο», προσθέτοντας ότι «αν δεν καταφέρουμε να το διατηρήσουμε, μια κίνηση προς» το εύρος των 60.000 έως 65.000 δολαρίων «γίνεται αρκετά πιθανή».