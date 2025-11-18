Bitcoin: Κατρακυλά κάτω από τα 90.000 δολάρια

Κάτω από τα 90.000 δολάρια υποχώρησε το Bitcoin την Τρίτη, επεκτείνοντας μία μηνιαία πτώση που έχει ήδη διαγράψει τα κέρδη του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος για το 2025.

Το πρωί της Τρίτης, το Bitcoin σημειώνει πτώση 1,89% στα 89.977 δολάρια.

Συγκεκριμένα, υποχώρησε έως και 2% στις ασιατικές συναλλαγές την Τρίτη, διευρύνοντας την πτώση του από το ρεκόρ των άνω των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά κάτω από αυτό το όριο — τελικά υποχώρησε στα 74.400 δολάρια τον Απρίλιο — αφότου ο Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως με το αρχικό του σχέδιο για δασμούς τον Απρίλιο.

Η αντιστροφή της τάσης έρχεται εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων ανησυχιών για την πολιτική επιτοκίων και των εκτεταμένων αποτιμήσεων στις κερδοσκοπικές αγορές.

Συνολικά, το κλίμα στα κρυπτονομίσματα είναι αρκετά χαμηλό από την εξαφάνιση της μόχλευσης τον Οκτώβριο.

Το επόμενο επίπεδο στήριξης είναι τα 75.000 δολάρια, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει εάν η αστάθεια στις αγορές παραμείνει υψηλή, λένε αναλυτές