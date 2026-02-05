Το bitcoin «έχασε» και τα 70.000 δολάρια, με απώλειες κοντά στο 9%

Το bitcoin απώλεσε την Πέμπτη τα επίπεδα των 70.000 δολαρίων, συνεχίζοντας να δέχεται μεγάλες πιέσεις την ώρα που οι επενδυτές των κρυπτονομισμάτων εμφανίζονται ανήσυχοι για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.

Μετά από τις 14:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το bitcoin έχανε 8,97% στα 69.288 δολάρια και με τις απώλειες που σημειώνει από την αρχή του 2026 να προσεγγίσουν το 21%.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων, η οποία ήρθε απότομα και γρήγορα, προκλήθηκε, σύμφωνα με αναλυτές, από την επιλογή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς ως επόμενο επικεφαλής της Fed, λόγω των προσδοκιών ότι θα μπορούσε να συρρικνώσει τον ισολογισμό της τράπεζας (balance sheet)

Η παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει σχεδόν 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από τότε που έφτασε στο υψηλότερο σημείο των 4,379 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko, με περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν χαθεί μόνο τον τελευταίο μήνα.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η ευρύτερη πτώση οφείλεται κυρίως στις μαζικές αποσύρσεις από θεσμικά ETF. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν δει δισεκατομμύρια δολάρια να εκρέουν κάθε μήνα από την πτώση του Οκτωβρίου 2025», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, όπως μετέδωσε το Reuters.

Πρόσθεσαν ότι τα αμερικανικά ETF bitcoin σημείωσαν εκροές άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, μετά από εκροές περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.

«Αυτή η σταθερή πώληση, κατά την άποψή μας, σηματοδοτεί ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και ότι αυξάνεται η γενική απαισιοδοξία για τα κρυπτονομίσματα», ανέφεραν οι αναλυτές.

Τεχνολογικές πιέσεις

Η τύχη του bitcoin συνδέεται εδώ και καιρό με τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα και τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την Tεχνητή Nοημοσύνη.

Η πτώση των τεχνολογικών μετοχών παγκοσμίως αυτή την εβδομάδα επιτάχυνε την πτώση της αξίας του bitcoin, του ether και άλλων token.

Οι παρατηρητές της αγοράς αρχίζουν να αναρωτιούνται αν αυτή η πτώση σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο απότομης διόρθωσης.

«Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τους crypto miners και το ενδεχόμενο αναγκαστικών εκκαθαρίσεων αν οι τιμές συνεχίσουν να πέφτουν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Μοχίτ Κουμάρ σε σημείωμά του.

«Η άποψή μας για τα κρυπτονομίσματα ήταν πάντα ότι δεν πρέπει να αποτελούν ποτέ περισσότερο από ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, είναι επίσης μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που κατέχεται σε μεγάλο βαθμό, ιδίως από ιδιώτες επενδυτές, και ως εκ τούτου αυξάνει τον συνολικό κίνδυνο της αγοράς».