Binance: Ετοιμάζει ειδικό Ταμείο Ανάκαμψης μετά την κατάρρευση της FTX

Για να περιορίσει τυχόν διαδοχικές αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου FTX, η Binance δημιουργεί ένα ταμείο ανάκαμψης του κλάδου.

Σκοπός, όπως γράφει στο Twitter ο CEO της Binance είναι να βοηθήσει projects και εταιρείες που αντιμετωπίζουν κρίση ρευστότητας.

Ο Τσανγκπένγκ Τσάο στέλνει παράλληλα το δικό του μήνυμα στην αγορά ότι: «Το Crypto δεν φεύγει. Είμαστε ακόμα εδώ. Ας το ξαναχτίσουμε.»

Also welcome other industry players with cash who wants to co-invest.



Crypto is not going away. We are still here. Let's rebuild.



