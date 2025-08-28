Η Ελλάδα χρειάζεται να ξανακερδίσει τον εμφύλιο...

Διάβασα πρόσφατα τις απόψεις του κ. Τσίπρα στη Le Monde για την ανισότητα και την αναδιανομή. Ο πρώην πρωθυπουργός, με το γνωστό του ύφος, μας είπε ότι το 2015-2019 οι φτωχότεροι ανέβηκαν 45% και οι πλούσιοι έχασαν 2,7%. Αντίθετα, το 2019-2023 οι φτωχοί φτώχυναν 8,1% και οι πλούσιοι πλούτισαν 13%. Ωραία μαθηματικά, ιδανικά για αμφιθέατρα φοιτητικών καταλήψεων. Μόνο που στη ζωή δεν δουλεύουν έτσι.

Αυτό που αρνούνται να καταλάβουν οι εγχώριοι αριστεροί είναι πως για να μοιράσεις, πρέπει πρώτα να παράξεις. Το μηδέν, ό,τι κι αν το πολλαπλασιάσεις, μένει μηδέν. Αν το κάρο πάει μπροστά από τον γάιδαρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μαζί θα βρεθούν στον γκρεμό. Αυτά είναι βασικά οικονομικά. Αν δεν τα καταλαβαίνουν, ας ρίξουν μια ματιά στο ελληνικό θαύμα του ’50 και του ’60 ή στο τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση του υπαρκτού.

Η Ελλάδα βγήκε κατεστραμμένη από πόλεμο και εμφύλιο το 1949. Μέσα σε δύο δεκαετίες, με παραγωγή και ιδιωτική πρωτοβουλία, εκτοξεύθηκε στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Αντίθετα, οι Τσεχίες, οι Πολωνίες και οι Ρουμανίες υπό τον «κρατικό σχεδιασμό» κατέρρευσαν. Οι πολίτες τους έλιωναν στην αναμονή για ψωμί και βενζίνη.

Κι όμως, τριάντα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετίας, η Πολωνία είναι αυτή που μας ξεπέρασε. Το 2024 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ξεπέρασε το ελληνικό για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο. Και δεν το έκανε μοιράζοντας «κοινωνικά μερίσματα» και εφευρίσκοντας 13ες συντάξεις. Το έκανε εφαρμόζοντας πολιτικές που θα έκαναν τον κάθε αριστερό να λιποθυμήσει:

Ιδιωτικοποιήσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Επενδύσεις σε υποδομές με ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν πήγαν σε μισθολόγια «επαναστατών» της ΕΡΤ αλλά σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρόμους και ψηφιακά δίκτυα.

Προσέλκυση ξένων επενδύσεων με χαμηλή φορολογία επιχειρήσεων.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που αύξησαν την απασχόληση.

Σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα που τροφοδότησε τη βιομηχανία και την τεχνολογία με ανθρώπινο κεφάλαιο.

Κοντολογίς, έκαναν ό,τι στην Ελλάδα θεωρείται πολιτικά «τοξικό».

Κι ενώ εμείς συζητούσαμε αν η επιχειρηματικότητα είναι «αρπαχτή» και αν οι επενδύσεις είναι «ξεπούλημα», οι Πολωνοί έχτιζαν εργοστάσια, logistics hubs και start-ups.

Η λεγόμενη «υγιής ανισότητα» – η ανισότητα που προκύπτει επειδή ο ένας εργάζεται περισσότερο, καινοτομεί, ρισκάρει, επενδύει - είναι αυτή που τροφοδοτεί την πρόοδο. Η Πολωνία το κατάλαβε. Εμείς επιμένουμε να φορολογούμε όσους δημιουργούν για να συντηρούμε όσους δεν δημιουργούν. Και μετά απορούμε γιατί μένουμε πίσω.

Η Ελλάδα σήμερα πράγματι περνάει καλή περίοδο. Αλλά στο παγκόσμιο σπριντ, το να τρέχεις αργά δεν αρκεί. Οι άλλοι τρέχουν γρηγορότερα. Στον νέο καταμερισμό ισχύος, η χώρα μας κινδυνεύει να έχει χαμηλότερη θέση από αυτή που κέρδισαν οι παππούδες μας στον εμφύλιο μένοντας στον ελεύθερο κόσμο.

👉 Εν ολίγοις, η Πολωνία έβαλε τον γάιδαρο μπροστά και τράβηξε το κάρο. Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως το κάρο θα τραβήξει μόνο του.

Η Ελλάδα χρειάζεται να ξανακερδίσει τον εμφύλιο...

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Γενάτε γιατί χανόμαστε...

Καλημέρα κύριε Στούπα,

διάβασα σήμερα όλα αυτά που δημοσιεύσατε δεν έχω καμία απολύτως διαφωνία σχετικά με το τι πάει να συμβεί στο μέλλον, ότι θα έρθουν ανατροπές και μάλιστα απότομα αυτό είναι δεδομένο πλέον όποιος δεν το αντιλαμβάνεται νομίζω προσωπικά ζει σε άλλη διάσταση.

Μια ολόκληρη υπερδύναμη όπως η Ρωσία τόσα χρόνια να μην μπορεί να κατακτήσει μια Ουκρανία, που εξαρτάται καθαρά από την βοήθεια των ξένων.

Όπως τα λέτε ακριβώς είναι, ταιριάζει λοιπόν το ξυπνάτε γιατί χανόμαστε. Διάβασα και αυτό που σας έστειλε ο φίλος με την σύζυγο από Ρουμανία και πάλι δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα και πάλι μου φάνηκαν όλα αυτά λογικά, εκεί όμως που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και σας το έχω ξανά στείλει στο παρελθόν είναι η μείωση του πληθυσμού μας και η αποφυγή των νέων να κάνουν παιδιά.

Θλίβομαι ειλικρινά όταν ακούω και εστιάζουν στα μέσα ενημέρωσης για τα τροχαία ατυχήματα για την προστασία των αδέσποτων για τα δικαιώματα των λοατκι και την ισότητα των δύο φύλων, και δεν ανοίγει ούτε ένα στόμα στα social να πει κάτι μήπως και καταλάβουν οι νέοι τη θα τους βρει σε λίγα χρόνια με την υπογεννητικότητα που υπάρχει ,σωστά όλα και δεν διαφωνώ, όμως τώρα γεννάται παιδιά γιατί χανόμαστε, δηλαδή πως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μην καπνίζουμε, πως καταλαβαίνουμε ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας;

Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε την βαρύτητα του θέματος, αυτό από μόνο του είναι η αρχή της λύσης, ακούω η πολιτεία δεν βοηθάει η Πολιτεία δεν μας βοηθάει να βρούμε σπίτι, δεν βγαίνουμε οικονομικά, άσε τώρα που θα μπω στην διαδικασία.

Επειδή δραστηριοποιούμαι σε χώρο με μαθητές και συγκεκριμένα στην μεταφορά μαθητών σας μιλάω για τραγική μείωση στους αριθμούς των μικρών μαθητών, μιλάω για δημοτικό. Βλέπεις χωριά και κωμοπόλεις και δεν υπάρχουν πλέον πολύ μικρά παιδιά, τώρα πλέον που η ζωή μας έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ.

Τώρα που σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι μπορείς να έχεις προσβάσεις σε τράπεζες, εφορεία, εκπαίδευση, γνώσεις ,εμένα η κόρη μου σπουδάζει από το σπίτι σε ξένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Όλα λοιπόν είναι δικαιολογίες η πολιτεία σαφώς δεν έπραξε σωστά στο παρελθόν κατόπιν όμως εντολής μας, εμείς τους ψηφίζαμε δεν νομίζω οι Τούρκοι να ψήφιζαν για εμάς, ήρθε λοιπόν η ώρα η πολιτεία να αναλάβει ενεργό ρόλο πραγματικό και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει και για να μην παρεξηγηθεί όλο αυτό το τονίζω να καταλάβει ο νέος κόσμος την ανάγκη της κοινωνίας να προχωρήσει μπροστά.

Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς νέους και παιδιά, δεν βγαίνει καμία δημιουργικότητα αν δεν υπάρχουν ανάγκες αν ο κόσμος δεν νοιώσει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι και να αφήσει πίσω του κάτι. Επιμένω λοιπόν ότι σε αυτό πάνω θα πρέπει η πολιτεία να ρίξει όλη την βαρύτητα, όλα σωστά ότι γίνονται να μην μπαίνουν φωτιές στα δάση, όχι σκουπίδια, ισότητα, δικαιώματα, τρίτη ηλικία όλα σωστά και μπράβο όμως αν κάποιος έχει διαβάσει το πείραμα σύμπαν 25 θα καταλάβει πού πάει η κατάσταση. Ειλικρινά ελπίζω η πολιτεία και όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση πως έχει πραγματικά και πως να αρχίσουμε να λύνουμε το πρόβλημα αυτό.

Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουν να γεννιούνται παιδιά και οι γονείς να είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα την φροντίδα των παιδιών, το να περιμένεις την πολιτεία να σε βοηθήσει στα παιδιά αυτό είναι ανευθυνότητα των γωνιών. Η πολιτεία θα βοηθήσει έτσι και αλλιώς μέχρι εκεί που μπορεί και αντέχει, δεν είμαστε Ελβετία είναι λοιπόν περιττό να το συζητάμε. Θέλουμε εξέλιξη, θέλουμε τεχνολογία, θέλουμε καλύτερες συνθήκες με ποιους όμως με άνω των 50 που κοιτάζουν πότε θα πάρουν σύνταξη, χρειάζεται ο ενθουσιασμός του νέου για να γίνουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω ειλικρινά να βρεθεί ανταπόκριση από τον κοινό σας, παρακαλώ να μην γίνει ανάρτηση στο ονοματεπώνυμο σε περίπτωση δημοσίευσης. Καλή δύναμη να έχετε. Μυλωνάκης Μιχάλης

Σχόλιο: Η επιστολή του κ. Μυλωνάκη ακουμπά την ουσία: η Ελλάδα σβήνει πληθυσμιακά. Σχολεία κλείνουν, χωριά αδειάζουν, η κοινωνία γερνάει. Αν δεν γεννηθούν παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον για τεχνολογία, ανάπτυξη ή δικαιώματα. Δεν φταίει μόνο το κράτος – η ευθύνη βαραίνει και τους ίδιους τους γονείς που πρέπει να σταθούν όρθιοι και υπεύθυνοι. Η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει οικογένειες και νέους, αλλά δεν θα γίνει ποτέ Ελβετία. Αν συνεχίσουμε έτσι, το «Πείραμα Σύμπαν 25» θα το ζήσουμε στο πετσί μας: αφθονία, άνεση και… εξαφάνιση. Η αφύπνιση είναι τώρα.

[email protected]