O πρωτοξάδερφος Τσίπρας και η Rockefeller Capital

Ο πρωτοξάδερφος Τσίπρας, σε περίπτωση «προοδευτικής συγκυβέρνησης» προφανώς και θα είναι μέλος της κυβέρνησης. Άλλωστε επί κυβερνήσεως Τσίπρα - Καμμένου, ο Γιώργος Τσίπρας, ήταν άνθρωπος ειδικών αποστολών και έχει επισκεφτεί το Ιράν τον Μάρτιο του 2015, με σκοπό να ζητηθεί από την Τεχεράνη, η αγορά ελληνικού χρέους.

Ο πρωτοξάδερφος Τσίπρας, έχει εκφράσει κατά καιρούς πολιτικές θέσεις που μπορεί να επικροτούνται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν αρμόζουν σε πολιτικούς που είτε έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, είτε ευελπιστούν να τις «κατακτήσουν» εκ νέου. Θέσεις που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις της Ελλάδας με το εξωτερικό, καθώς και θέσεις που δείχνουν άγνοια των διεθνών συσχετισμών και των συμφερόντων της χώρας.

Η πρόσφατη αναφορά του, για τον πρόεδρο της Rockefeller Capital, Ruchir Sharma, για τον οποίο είπε πως «ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πληρωμένος» σχετικά με άρθρο του για τις 7 πιο δυναμικές οικονομίες σήμερα στον κόσμο, που δημοσιεύτηκε στους Financial Times, δείχνει όχι μόνο το πόσο επικίνδυνος είναι με πολιτικούς όρους, αλλά και πόσο επικίνδυνα άσχετος είναι σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο.

Το 2016, από τη θέση του γενικού γραμματέα Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, διατύπωνε την άποψη πως το Ιράν, θέλει την Ελλάδα να γίνει πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, αφού ήδη είχε «φάει πόρτα» για την αγορά ελληνικού χρέους από την Τεχεράνη. Και ήταν υπερήφανος γι’ αυτό.

Το 2022 είχε αναφέρει ότι «αυτοσκοπός δεν μπορεί να είναι η άμυνα, αυτοσκοπός δεν μπορούν να είναι τα εξοπλιστικά, αυτοσκοπός δεν μπορούν να είναι τα Rafale, αυτά είναι τα μέσα που κάθε φορά πρέπει να εξετάζονται και όπου είναι αναγκαία, επιλέγονται για τον πραγματικό σκοπό: Την ασφάλεια της χώρας, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, την υποστήριξη της εξωτερικής μας πολιτικής». Ένα παιχνίδι με τις λέξεις για να στηριχθεί πάνω του η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τον Μάρτιο του 2022 στη Βουλή, είχε κατηγορήσει τη Δύση, πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση της μιας πλευράς, του αμυνόμενου, πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κοστίσει η εισβολή και η κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Ρωσία, πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την πλήρη ρήξη των σχέσεων Δύσης -και ειδικά της Ευρώπης- με τη Ρωσία, αλλά δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό του πολέμου και της εισβολής.

Δηλαδή ποιον θα έπρεπε να ενισχύσει η Δύση; Δεν απαντά όμως σε αυτό το ερώτημα, αλλά κατηγορεί τη Δύση πως προσπαθεί να προχωρήσει σε «αντικατάσταση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που κυριαρχούσε μέχρι χθες, με μια πολεμική αποπαγκοσμιοποίηση».

Ίσως στο πλαίσιο αυτής της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης εντάσσεται και η ανέξοδη επίθεσή του στον πρόεδρο της Rockefeller Capital, Ruchir Sharma, τον οποίο κατηγόρησε πως είναι ναρκομανής ή πληρωμένος.

Είναι «πληρωμένος» λοιπόν ο Ruchir Sharma; Ο άνθρωπος που εποπτεύει τις επενδύσεις ενός οργανισμού που διαχειρίζεται $95 δισ.; Ο άνθρωπος που κουβαλάει μια προϋπηρεσία 25 ετών στη Morgan Stanley, από τη θέση του επικεφαλής των αναπτυσσόμενων αγορών και της παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής;

Ή μήπως είναι ναρκομανής ο Ruchir Sharma; Ο άνθρωπος που έχει γράψει 4 bestsellers όπως το «The 10 Rules of Successful Nations», το «Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles», το «The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World» και το «Democracy on the Road: A 25-Year Journey through India»; Ο άνθρωπος που αρθρογραφεί πάνω σε οικονομικά θέματα, σε γεωπολιτικά θέματα και σε θέματα προβληματισμού για το μέλλον της ανθρωπότητας, στους New York Time και στους Financial Times;

Δυστυχώς όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρίζουν τον κόσμο μέσα από το θολωμένο τζάμι της γυάλας μέσα στην οποία ζουν. Ο διαρκής εναγκαλισμός με τις εμμονές και τις ιδεοληψίες τους, δεν τους επιτρέπει να δουν το παρόν και να σχεδιάσουν το μέλλον.

Οι παρωπίδες της αριστεράς τους αποστερούν το δικαίωμα της σφαιρικής αντίληψης των πραγμάτων και της επαφής με νέες ιδέες, αναλύσεις και προσεγγίσεις. Οπότε καταλήγουν στην a priori απόρριψη απόψεων που βρίσκονται έξω από το απλοϊκό αντικείμενο που γνωρίζουν και τον απλοϊκό τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας.

Συνηθισμένος και ο πρωτοξάδελφος σε αυτή τη λογική, δεν μπορούσε παρά να ερμηνεύσει το άρθρο του Ruchir Sharma για τις 7 πιο δυναμικές οικονομίες στον κόσμο σήμερα, με ένα και μόνο τρόπο. Ότι ήταν είτε ένα στημένο πληρωμένο άρθρο, ή ότι ήταν προϊόν παραισθησιογόνων και ναρκωτικών ουσιών.

Δεν μπήκε καν στον κόπο να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν, ένας πολυεκατομμυριούχος να πληρωθεί για να συμπεριλάβει την Ελλάδα στα «7 οικονομικά θαύματα» μαζί με την Ιαπωνία, το Βιετνάμ, την Ινδία, την Ινδονησία, την Πορτογαλία και τη Σαουδική Αραβία. Και δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί, πως δεν μπορεί να θεωρεί κάποιον ναρκομανή, επειδή απλά διαφωνεί με τις θέσεις που εκφράζει.

Δεν γνωρίζουμε ποιες ψήφους μπορεί να προσελκύσει με όσα λέει ο Γιώργος Τσίπρας. Όμως εμείς είναι λογικό να τρομοκρατούμεθα και μόνο με την ιδέα, πως τέτοιοι πολιτικοί, πιθανότατα θα αναλάβουν υπουργικές θέσεις στο ενδεχόμενο «προοδευτικής συγκυβέρνησης» ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Κόμμα Βαρουφάκη.