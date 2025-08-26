Χρηματιστήριο Αθηνών

Καθαρά πτωτική η συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη του Χ.Α. να υπεραντιδρά στις αβεβαιότητες που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες σε διεθνές επίπεδο, με τους κυβερνητικούς τριγμούς στην Γαλλία, αλλά και τις παρεμβάσεις Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω κοινωνικών δικτύων, ότι απέλυσε τη Λίζα Κουκ από το ΔΣ της Fed, έφερε σημαντικούς προβληματισμούς στις αγορές. Η Κουκ απάντησε πως «ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την αποπέμψει και δεν πρόκειται να παραιτηθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικής διαμάχης.

Στη Γαλλία o κίνδυνος πολιτικής αστάθειας δείχνει να επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμού.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται ενώπιον νέου πολιτικού αδιεξόδου, με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, να προειδοποιεί ότι «η κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρέμβαση του ΔΝΤ στην οικονομία».

Με την κατάσταση για τη γαλλική οικονομία σε σημείο καμπής, η τακτική των επενδυτών στα χρηματιστήρια μετοχών δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, από τις κινήσεις κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών.

Σε αυτή τη λογική οι επενδυτές και στο Χ.Α. κατέστησαν σαφείς τις πωλητικές διαθέσεις τους από το ξεκίνημα των συναλλαγών, επιλέγοντας το «κλείδωμα» μέρους των υπεραξιών που κατέγραφαν, με τους τίτλους που είχαν υπεραποδώσει να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Χρηματιστές εκτιμούν πως η εικόνα της σημερινής συνεδρίασης παραπέμπει περισσότερο σε αφορμή διόρθωσης και όχι σε προοίμιο ευρύτερης πτώσης.

Τεχνικά, οι 2.060 – 2.050 μονάδες είναι η κοντινότερη στήριξη για τον γενικό δείκτη, που μόνο διάσπαση μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 2.000 μονάδες, αλλά στη μεγάλη εικόνα πολύ νωρίς ακόμα να προβληματιστεί η μεγάλη τάση.

Μένει να φανεί αν η προσφορά από τους «γρήγορους» traders θα απορροφηθεί, όπως έγινε σε όλες τις τελευταίες βραχύβιες διορθώσεις, ή αν αυτή τη φορά οι πωλητές θα μπορέσουν να πιέσουν ακόμα χαμηλότερα τις αποτιμήσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε ιστορικά, ή πολυετή υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι απομένουν μόλις τρεις συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του μήνα και του χρηματιστηριακού οκταμήνου.

Από την άλλη, δεν υπάρχουν πλέον στο Χ.Α. «προκλητικά φτηνές μετοχές», όπως συνέβαινε κατά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αναλυτές δίνουν τιμές – στόχους υψηλότερες από τις τρέχουσες.

Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων β’ τριμήνου στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης για τη μετοχή του ΟΠΑΠ, εκτιμά η Eurobank Equities στην τελευταία ανάλυσή της, στην οποία ανεβάζει μεν την τιμή στόχο της μετοχής στα 19,30 ευρώ, από 18,10 ευρώ προηγουμένως, αλλά κρατά τη σύσταση για διακράτηση (hold).

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 2.063,63 μονάδες (-2,48%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.076,57 μονάδες (-1,87%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 457,5 εκατ., από τα οποία τα 38,7 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Σημαντικό ρόλο στη σημερινή διαμόρφωση του τζίρου, έπαιξε και το rebalancing του MSCI που έλαβε χώρα στις τελικές δημοπρασίες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια προσθήκη, ή αποχώρηση στο δείκτη MSCI Standard Greece.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με θετική μεταβολή οι Aegean Airlines (+0,27%), Optima bank (+1%), ΕΥΔΑΠ (+0,97%).

Οι μεγαλύτερες απώλειες για Alpha Bank (-6,32%), Jumbo (-2,02%), Coca Cola (-2,78%), Εθνική (-2,97%) και Σαράντη (-2,93%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, Κέκροψ (+5,16%), Δρομέας (+3,88%), Αλουμύλ (+2,52%), CREDIA (+2,52%).