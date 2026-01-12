Xρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος κέρδισαν οι αγοραστές - Νέα υψηλά 16 ετών

Μετά από 13 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος, με οριακά κέρδη 0,14% στις 2210,85 μονάδες.

Τα επίπεδα συνιστούν υψηλά 16 ετών, τα οποία επετεύχθησαν με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 83 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Παρά το ότι ο Γενικός Δείκτης μετρά 8 ανοδικές εβδομάδες στις τελευταίες 9, το κλίμα συντηρείται καλό, με το κυριότερο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης να είναι η ανθεκτικότητα.

Μια ανθεκτικότητα που αφενός επιδεικνύεται πολλούς μήνες στο ελληνικό Χρηματιστήριο, αφετέρου (και σήμερα) αποτυπώνει τη χαώδη διαφορά σε σχέση με πολλά περασμένα χρόνια.

Την καλή εικόνα θολώνει η συγκέντρωση του τζίρου σε ελάχιστους τίτλους, κάτι που συνήθως οδηγεί σε αρνητικά συμπεράσματα ως προς την ποιότητα της ανόδου.

Πράγματι, οι ΕΥΡΩΒ (30 εκατ. ευρώ), ΕΤΕ (53), ΑΛΦΑ (60) και ΠΕΙΡ (64) συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Αναλύοντας τις τραπεζικές μετοχές, από τον Νοέμβριο του 2015 έχει να δει ο Τραπεζικός Δείκτης το επίπεδο των 2500 μονάδων.

Η συζήτηση μπορεί να είναι εκτενέστατη περί της αποτίμησης του Δείκτη και το τί του συνέβη στα περασμένα χρόνια ελέω καταστροφικής πορείας των τραπεζικών μετοχών που το απάρτιζαν.

Μιας και, χοντρικά, υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στο 1,5 εκατ. μονάδες (!) πριν την Κρίση του 2007..

Ωστόσο, αφήνοντας πίσω του αυτήν τη μαύρη περίοδο, είναι κοινός τόπος ότι πλέον αφορά σε έναν σημαντικό επενδυτικό προορισμό.

Αυτό δικαιολογείται συνεχώς από τις αναβαθμίσεις των Οίκων Αξιολόγησης, τις συνεχώς αυξούμενες τιμές-στόχους, το γενικότερο πλαίσιο και τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών-τραπεζών.

Πολλώ δε μάλλον όταν το κλίμα είναι καλό παγκοσμίως, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τις μετοχικές αυτές να «μένουν πίσω», ενώ και τα κεφάλαια που έχουν ήδη εισέλθει αλλά και αναμένεται να συνεχίσουν να εισέρχονται με φόντο την αναβάθμιση του ΧΑ είναι ευμεγέθη.

Σήμερα, λοιπόν, οι ΑΛΦΑ (+3,55%), ΠΕΙΡ (+1,98%) και ΕΥΡΩΒ (+1,28%) υπεραπέδωσαν αισθητά έναντι της λοιπής αγοράς, και προφανώς με τη στάθμισή τους «τράβηξαν» σε θετικό έδαφος τους Δείκτες.

Αντισταθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αδύναμη εικόνα των ΟΠΑΠ (-1,87%) και MTLN (-1,96%). Ο πρώτος, συνεχίζει να χάνει έδαφος μετά τη ΓΣ και την εξέλιξη με την Allwyn, κυρίως ως προς το θέμα του «δικαιώματος εξόδου», ενώ η δεύτερη παραμένει η μεγαλύτερη απογοήτευση στον 25άρη, έχοντας εγκλωβίσει πολύ κόσμο και παρά τις αυξημένες θετικές προσδοκίες για το μεσοπρόθεσμο.

Η ΕΛΙΝ προσπάθησε κάτι καλό από την αρχή της συνεδρίασης, σημειώνοντας κέρδη έως και +7,5%, με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Εν τέλει, δεν κατάφερε παρά να αποδείξει για άλλη μια φορά την πλαγιοπτωτική μεσοπρόθεσμη εικόνα, μιας και αναχαιτίστηκε πανηγυρικά στα 7,60€. Το χαρτί θέλει προσοχή διότι το μίγμα μικρομεσαίας κεφ/σης και μέτριας εμπορευσιμότητας μπορεί εύκολα να οδηγήσει στα 2,20€ με συνοπτικές διαδικασίες.

Συνεχίζεται το αυξημένο ενδιαφέρον για το ΚΡΙ, που παρά τις προσπάθειες για ρευστοποιήσεις, η προσφορά απορροφάται συνεχώς, σήμερα στο +3,81% και πάλι πάνω από τα 20€.

Η ΝΤΟΠΛΕΡ δοκίμασε για άλλη μια φορά να ξεκολλήσει από τη ζώνη των 0,90, χωρίς τύχη, με επόμενο επίπεδο τα 1,23-1,24€.

Ειδική μνεία για τη ΡΕΒΟΙΛ που έβγαλε ασύμμετρα υψηλό όγκο συναλλαγών, 18 φορές ανώτερο του μέσου όρου, με τη μετοχή να καταγράφει την 6η συνεχόμενη συνεδρίαση και να σταματά και πάλι στη βάση των 1,7€.