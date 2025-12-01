Xρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,78% κόντρα στις διεθνείς αγορές

Ενδιαφέρουσα ήταν η πρώτη συνεδρίαση του μήνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει μέτρια στα 160 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,78% στις 2.099,35 μονάδες, αλλάζοντας 19 φορές πρόσημο, ενδεικτικό της αδυναμίας εξεύρεσης βασικής κατεύθυνσης.

Η κρισιμότερη παρατήρηση της ημέρας προκύπτει από την εξόφθαλμη ανθεκτικότητα στις ρευστοποιήσεις, ειδικά συγκρινόμενη με την πτωτική πορεία των υπολοίπων «μεγάλων» διεθνών. Επί παραδείγματι, ο γερμανικός DAX40 κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,67%, όταν ο Δείκτης στην Αθήνα οριοθετήθηκε μεταξύ -0,22% και +0,78%, και κλείσιμο στα υψηλά ημέρας. Το αυτό ισχύει και για τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών, με εκείνο του NQ100 να πιέστηκε έως και το -1% και του S&P500 το -0,8%.

Η άνευ κατεύθυνσης κίνηση προεκτείνεται και στην παραμονή του Δείκτη στη ζώνη των 1950-2105 μονάδων, με την αντίσταση στο άνω όριο 2100-2105 να επιβεβαιώθηκε στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρίου και της σημερινής.

Επιμέρους, την παράσταση έκλεψε η ΜΟΗ που συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά με κέρδη 4,72% και αυξημένο τζίρο 287 χιλ. τεμαχίων, έχοντας αφήσει για τα καλά πίσω την «ξαδέλφη» ΕΛΠΕ (σήμερα οριακά στο +0,24%), μιας και τα αντίστοιχα ιστορικά υψηλά ήταν στα 9,5€ (καλοκαίρι του 2019) και διαπραγματεύεται ακόμα στη ζώνη των 8-8,5€. Βέβαια, ο χαρακτήρας των ΕΛΠΕ είναι πιο αμυντικός και μερισματοφόρος, δικαιολογώντας εν μέρει αυτήν την απόκλιση, ωστόσο οι νέες κορυφές φέρνουν χαμόγελα στους μετόχους της ΜΟΗ, ειδικά έχοντας αφήσει πίσω της η μετοχή τις ανησυχίες από την περυσινή ανακοίνωση για έκτακτη φορολόγηση (Ιουλ. 2024), την έξοδο από τον MSCI Standard (Αυγ. 2024) και την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις (Σεπ. 2024). Πιθανότατα, η προτερόχρονη συμφωνία με ΓΕΚΤΕΡΝΑ (Utility Co), τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης και τα ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα άφησαν χώρο για ανανεωμένες προσδοκίες, που τελικά επαληθεύτηκαν.

Η ΟΡΤΙΜΑ έχει αυξημένο ενδιαφέρον εδώ, μιας και δοκίμασε με επιτυχία τη στήριξη των 7,55-7,60€ για όγδοη φορά το τελευταίο τετράμηνο (συνεδριάσεις 11-12-13 Αυγ., 2-3-4 Σεπ, 21 Νοε, σήμερα), κλείνοντας στο +0,52% στα 7,74€.

Η τραπεζική μετοχή έχει αναδειχθεί σε υπερπωταθλητή επιδόσεων (και ποιότητας ανόδου), μιας και... μόνο ανεβαίνει από την εισαγωγή της σχεδόν 2 έτη πριν. Από τα 2,4€ (αναπροσαρμοσμένη τιμή μετά το split 1:3) έχει σκαρφαλώσει έως και τα 9, λίγες εβδομάδες πριν, και πλέον χάνει 15%. Η τρέχουσα σωρευτική απομείωση είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της, ίση με εκείνη του Ιουλίου, ενώ έχουν προηγηθεί η μεγάλη -27% εν μέσω δασμολογικής πολιτικής ΗΠΑ (liberation day Απριλίου 2025) και εκείνη η -22% στον Αύγουστο του 2024.

Σημειώνεται δε ότι χάνει το περισσότερο από όλες τις τραπεζικές μετοχές από τα τέλη του καλοκαιριού, καθιστώντας την τοπικά την πιο υποτιμημένη, παρά το γεγονός ότι είχε εξαιρετικό εννεάμηνο.

Κατά τα λοιπά, η ΕΥΡΩΒ «έσυρε το κάρο» σήμερα με κέρδη 3,87% σε νέα υψηλά μήνα, αν και παραμένει ουραγός σε (θετικές ) αποδόσεις φέτος από τις υπόλοιπες τραπεζικές, με «μόλις» +59%, συγκριτικά με ΑΛΦΑ +115%, CREDIA +110%, ΠΕΙΡ +85% κ.λπ.

Από τη μεσαία κεφ/ση, υπήρξαν σταθεροποιητικές τάσεις, με την DIMAND να σημειώνει νέα υψηλά μήνα, στο κυνήγι των 10-10,20 ως σημαντική αντίσταση. Μάλιστα, το σημερινό +1,23% ήρθε με καλή συναλλακτική δραστηριότητα 29300 τεμαχίων, περίπου 2,5χ τον μεσοσταθμικό της.

Σημειώνεται επίσης η επιμονή του ΚΡΙ πάνω από τα 19€, εμ επόμενο στόχο την επανδαφορά στα 22€˙ ο ΑΔΜΗΕ έχει μαγνητίσει τα βλέμματα με τα επικείμενα εταιρικά γεγονότα (βλ. ΑΜΚ) και βεβαίως με τις προσδοκίες για το μεσοπρόθεσμο να είναι καλές, με προσοχή στους όρους της επικείμενης ΑΜΚ υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης επιβάρυνσης στους παλαιούς μετόχους.