Xρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «3χ3» με κέρδη 0,73% - Τράπεζες, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, προσπαθώντας να ανακτήσει τις δυνάμεις του μετά το μίνι sell-off της περασμένης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης, παρέμεινε σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, και σκαρφάλωσε στις 2034 μονάδες με κέρδη 0,73%, κλείνοντας κοντά στα υψηλά ημέρας.

Κι έτσι, κερδίζει σωρευτικά 84 μονάδες (4,3%) από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Παρασκευής, απομακρύνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο απώλειας της πολύμηνης ανοδικότητας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε την άνοδο ήταν καλή, στα 165 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες, και άλλα 29 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 37 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Τα τρέχοντα επίπεδα θέλουν την προσοχή τους, μιας και οι 2035 μονάδες συνιστούν την πρώτη αντίσταση στην προσπάθεια ανάρρωσης του Δείκτη, και μάλιστα το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2038 και η συν αυτώ αδυναμία να προσπελαστεί επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη σημασία της.

Η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης είναι μεγάλη, ή έστω μεγαλύτερη από μια επιστροφή στις 1950 (ή και χαμηλότερα), με την υπόθεση ότι το κλίμα στις διεθνείς χρηματαγορές θα συντηρηθεί καλό, ή έστω δεν θα χαλάσει.

Επιμέρους, χαμόγελα χάρισε πάλι η MTLN (+2,8%), που σημείωσε τη δεύτερη δυνατή ανοδική συνεδρίαση, αντιμετωπίζοντας τα 44 ευρώ, με κύρια αντίσταση τα 47. Αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να μαζέψει τις δυνάμεις του μετά το -28% από τα ιστορικά του υψηλά, έχει ήδη χτίσει μια βάση στα 42 (άντεξε 4 συνεδριάσεις), όπου οριοθετείται και το σημείο κάτω από το οποίο τα πράγματα θα χαλάσουν.

Ωραία συμπεριφορά είχε και ο ΟΠΑΠ (+1,54%), που αντιμετώπισε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις μετά την ανακοίνωση της συνένωσης με Allwyn. Στις πρώτες 4 συνεδριάσεις έχασε 12%, ενώ πλέον μετράει 4 ανοδικές, με τα 18,80 ευρώ να θέλουν προσοχή ως αντίσταση.

ΕΥΡΩΒ (+1,08), ΑΛΦΑ (+1,76%) και BOCHGR (+0,26%) τιμούν τα αγοραστικά τους σήματα από τα 3.35, 3,44 και 7,55 ευρώ αντίστοιχα, με την ΟΡΤΙΜΑ (+0,62%) να έχει μείνει αισθητά πίσω σε νέα χαμηλά μήνα, πιο «φθηνή» από όλες τις τραπεζικές μετοχές.

Ενδιαφέρον και για τον AKTR, με αντίστοιχο αγοραστικό σήμα στα 8,10.

Η ΕΕΕ (-3,03%) έχασε το βραχυπρόθεσμο momentum, επιστρέφοντας στη στήριξη των 39,50-39,80, με επόμενο στόχο τα 44 και προβληματισμό στα 41, όπου αναχαιτίστηκαν 4 ημέρες οι αγοραστές.

Η ΔΕΗ (+0,27%) συνέχισε την άριστη συμπεριφορά, όντας αδιόρθωτη όλο αυτό το διάστημα, προϊδεάζοντας για τη συνέχεια. Σήμερα, υπήρξε και μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, 3 φορές μεγαλύτερη του μέσου όρου της, υπενθυμίζοντας ότι ενδεχόμενο πειστικό κλείσιμο πάνω από τα 14,80 ανοίγει τον δρόμο για νέα υψηλά 16 ετών. Το εν λόγω επίπεδο δοκιμάζεται συνεχώς από τις αρχές Ιουλίου, με βάση τα 13,80-14.

Εντυπωσιακή και η ΕΚΤΕΡ (+4,52%), στον καλύτερο μήνα -μέχρι στιγμής- της διετίας (τον Ιούλιο του 2023 είχε κερδίσει 47%, προς το παρόν ..μόλις στο +38%), και σε υψηλά 25ετίας.