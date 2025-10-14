Xρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,45% και δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση

Το ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε πτωτικά και σήμερα, συγχρονισμένο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, ενώ και τα αρνητικά πρόσημα στις ΗΠΑ δεν άφησαν περιθώριο ανοδικής αντίδρασης.

Ο Γενικός Δείκτης, μολονότι προσπάθησε να αμβλύνει την ένταση των ρευστοποιήσεων στο πρώτο μισάωρο, και από το πρωινό -0,83% είδε το -0,2% με υπερπροσπάθεια, μολαταύτα έκλεισε στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,45% στις 2056 μονάδες.

Προς το παρόν, ξεδιπλώνεται το σενάριο της παγίδας αγοραστών από τη χθεσινή συνεδρίαση (υψηλό ημέρας 2119 μονάδες), με τους εκείθεν αισιόδοξους να χάνουν ήδη 60 μονάδες του ΓΔ. Και προφανώς, οποιαδήποτε προσπάθεια κλεισιμάτων θέσεων οδηγεί σε επανατροφοδότηση του πτωτικού momentum.

Ένα momentum που βρίσκει λογικά ερείσματα αφενός στη βραχυπρόθεσμη πτωτικότητα των διεθνών Χρηματιστηρίων. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 260 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 60 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 64 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Προφανώς, το ταμπλό απασχολήθηκε αρκετά με τον ΟΠΑΠ, όπου άλλαξαν χέρια 4 εκατ. τεμάχια.

Κατά τα λοιπά, η εικόνα ήταν απογοητευτική, καθώς οι περισσότεροι τίτλοι σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση δεν είχαν στηρίξεις και πλαγιολίσθαιναν καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Κάκιστη η συμπεριφορά του MTLN (-2,61%), που παρά το ότι έχει χάσει πάνω από 20% από τις (ιστορικές) κορυφές του Αυγούστου, παραμένει βορά των πωλητών, πλέον σε νέα χαμηλά τριμήνου και κάτω από το τεχνικής σημασίας επίπεδο των 46€, που τουλάχιστον είχε προσπαθήσει να περισώσει την περασμένη εβδομάδα, εις μάτην. Η μετοχή διανύει την πέμπτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες 7, αν και οι δύο ανοδικές είχαν συμβολικό χαρακτήρα, με κέρδη 0,38% και 0,3%.

Η ΕΕΕ (-0,67%) έδειξε σταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή των 38-39€, καθώς για 8η συνεδρίαση βρίσκεται σε αυτό το εύρος, αναζητώντας τα απαραίτητα πατήματα για να επιστρέψει -τουλάχιστον- στα 43. Σήμερα, προσπάθησε τίμια να «βάλει» πλάτη στο ταμπλό, με ενδοσυνεδριακό υψηλό τα 39,20, όμως προς το παρόν δεν άλλαξε κάτι σημαντικό.

Όπως προαναφέρθη, υπήρξε ένα άτυπο rotation σε ΔΑΑ (+1,7%). Η συναλλακτική δραστηριότητα του -κατά τ’ άλλα- αμυντικού τίτλου επιταχύνθηκε στα 212 χιλ. χαρτιά, μοιάζοντας «φθηνός» στα 10, έχοντας ήδη κάνει τη ..βόλτα 10-11 προ εβδομάδων.

Οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν να ανθίστανται στις ρευστοποιήσεις, ενώ και σήμερα ο ΔΤΡ (-1,24%) είχε καλύτερη εικόνα από τον ΓΔ (προφανώς λόγω πίεσης από ΟΠΑΠ και MTLN στον δεύτερο), και μόνη την OPTIMA (+0,82%) να υποστηρίζεται, επιβεβαιώνοντας περίτρανα ότι έχει ισχυρή μετοχική βάση.

Oι μετοχές του Ομίλου Viohalco έχασαν το πολύ ισχυρό momentum που είχαν αποκτήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Η ΕΛΧΑ έκλεισε με απώλειες -3,08%, και ακολούθησαν CENER (-2,25%) και BIO (-0,63%).

Από τη μεσαία, η ΙΝΛΟΤ (-2,94%) πλησίασε επικίνδυνα τα -μετά ΑΜΚ- χαμηλά των 1,125, και μολονότι έχουν περισσότερο ψυχολογική σημασία, μια ενδεχόμενη διάσπαση θα στρεβλώσει σημαντικά την εικόνα. Να σημειωθεί ότι η ΙΝΛΟΤ, όσο και καλές προσδοκίες να έχει για το μεσοπρόθεσμο, δεν παύει να αποτελεί επιθετικό προορισμό, με αναμενόμενες μεγάλες διακυμάνσεις.

Τέλος, το ΚΡΙ (+0,9%) συμπεριφέρθηκε αξιοπρεπώς, συντηρώντας επαφή με τα 18€, υπενθυμίζοντας ότι «ύπουλα» έχει μαζέψει από τα 17 σε λίγες συνεδριάσεις.