Xωρίς κατεύθυνση το Χρηματιστήριο Αθηνών - ΟΠΑΠ και Jumbo τράβηξαν τα βλέμματα

Μετά από 24 εναλλαγές προσήμων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αμετάβλητος σε μια συνεδρίαση ουσιαστικά ως μη γενόμενη.

Τα πρόσημα, αν και ελαφρώς υπέρ των πωλητών, ήταν μικτά (42 ανοδικές και 69 πτωτικές) και σε καμία περίπτωση δεν προσετέθη κάτι αξιόλογο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που οδηγεί ευχερώς στο συμπέρασμα ότι η νευρικότητα είναι παρούσα, μιας και το γαλλικό ζήτημα δεν αφήνει χώρο για «ασφαλείς» επενδυτικές αποφάσεις.

Κι έτσι, οι μεν τοποθετημένοι περιμένουν, οι δε ενδιαφερόμενοι αφήνουν για ...μια άλλη ημέρα την είσοδό τους.

Οι συναλλαγές είχαν διερευνητικό χαρακτήρα, ενώ καμία μετοχή δεν υπερέβαλε με τη συμπεριφορά της.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια. Κι αυτό διότι από τα συνολικά 340 εκατ. ευρώ, τα 182 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, με κυριότερες εκείνες στην BOCHGR, λόγω της αποεπένδυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Η EBRD προχώρησε στην πώληση του συνόλου του ποσοστού που κατείχε στην Τράπεζα, περίπου 5%.

Κατά τα λοιπά, κωφεύουν οι επενδυτές σε άλλη μια ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση, την Ideal (ΙΝΤΕΚ), που έκλεισε στο -1% με μέτριο τζίρο, μισό του μεσοσταθμικού της. Με αφορμή τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, η μετοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριβή σε καμία περίπτωση, μάλλον το αντίθετο. Ο δανεισμός μειώθηκε σημαντικά, τα EBITDA εκτοξεύτηκαν +49%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024, ενώ υφίστανται εταιρικές εξελίξεις που δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αδιάφορο, όπως η ολοκλήρωση της ΑΜΚ (2,6χ υπερκάλυψη) και φυσικά η εξαγορά του Μπαρμπα Στάθη.

Η ΙΝΤΕΚ συσσωρεύει στα υπερπολυετή της υψηλά, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι πολύ μεγάλη, έχοντας μάλιστα δώσει πρόσφατα και μια επιστροφή κεφαλαίου 30 λεπτών.

Στο αμετάβλητο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, με τις μετοχές του να αλλάζουν πρόσημα όλη την ημέρα, χωρίς ωστόσο να δοθεί ..ετυμηγορία. Σε αυτήν τη φάση, είναι βέβαιο ότι το έναυσμα θα το δώσουν εκείνες, θεωρώντας ότι ακόμα και σε κάποια διόρθωση (κυρίως λόγω του γαλλικού ζητήματος) θα βρουν εύκολα στηρίξεις. Οι συναλλαγές στις μετοχές των συστημικών ήταν περιορισμένες.

Εξάλλου, το παιχνίδι παίχτηκε σήμερα σε δύο ενδιαφέροντες τίτλους, ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ.

Η πρώτη, είναι μια γνωστή περίπτωση εξαιρετικά στιβαρών χρηματοοικονομικών στοιχείων, με καλά περιθώρια και όπως όλα δείχνουν, μια μετοχή που χαρίζει κέρδη, είτε μερισματικά ή και κεφαλαιακά, σήμερα στο +1,67% με 214 χιλ. τεμάχια. Ο δεύτερος, αναμφίβολα μια από τις καλύτερες προτάσεις, είχε την τιμητική του λόγω της ανακοίνωσης των πολύ καλών αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να αντιδράσει, ελέω και της γενικότερης διστακτικότητας.

Εν ολίγοις, ανακοινώθηκαν μεγέθη που εξασφάλισαν τη συνέχεια της ισχυρής μετοχικής βάσης, με τη μερισματική πολιτική να παραμένει μια από τις καλύτερες σε όλο το ΧΑΑ, άκρως βιώσιμης βάσει των αναλύσεων, ενώ το προμέρισμα που ανακοινώθηκε επιβεβαιώνει τις διαθέσεις της διοίκησης υπέρ των μετόχων της.