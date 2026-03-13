Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών για την Παρασκευή, οδεύοντας προς το κλείσιμο της δεύτερης συνεχόμενης αρνητικής εβδομάδας λόγω των αναταραχών που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η πτώση έρχεται καθώς η Λεωφόρος Αθηνών «ακολουθεί» το κλίμα στις αγορές της Ευρώπης και καθώς οι ανησυχίες για ενίσχυση των ενεργειακών τιμών εντείνουν τα σενάρια για νέο κύμα ακρίβειας προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μετά από τις 11:00 της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρούσε 0,34% στις 2.123 μονάδες και ο τζίρος ξεπερνούσε τα 33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έχανε 0,36% στις 5.390 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδιζε 0,26% στις 2.628 μονάδες και ο δείκτης των τραπεζών υποχωρούσε 0,2% στις 2.332 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης κινείται προς πτώση 0,1%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, της Εθνικής και της Aegean Airlines.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της ΔΕΗ και της Τιτάν.