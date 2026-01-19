Με τίτλο λιγότερο beta (ρίσκο) και περισσότερη επιλεκτικότητα η Eurobank Equities ξεδιπλώνει τη στρατηγική της για το 2026 και εκτιμά ότι το τρέχον έτος το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να διαμορφωθεί ως αγορά επιλογής μετοχών (stock-picker’s market), όπου η ορατότητα κερδών και η ποιότητα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την επέκταση των αποτιμητικών πολλαπλασιαστών.

Γενικότερα η χρηματιστηριακή «βλέπει» περιθώριο ανόδου 16% για το ΧΑ εντός του 2026 και αναφέρει ως κορυφαίες επιλογές την Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος 9,62 ευρώ), τη Motor Oil (39,10 ευρώ) και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (34,80 ευρώ).

Για τους αναλυτές της Eurobank, τα θεμελιώδη μεγέθη αναμένεται να πάρουν το πάνω χέρι. Όπως αναφέρουν, οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν εξαιρετική απόδοση το 2025, αναδεικνυόμενες σε μία από τις ισχυρότερες αγορές παγκοσμίως, με τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. να ενισχύεται κατά περίπου 50%. Πρόκειται για το 4ο συνεχόμενο έτος υπεραπόδοσης έναντι του Euro Stoxx 600, ένα σερί που δεν έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το μέγεθος του ράλι του 2025 δημιουργεί αναπόφευκτα υψηλή βάση ενόψει του 2026 (ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ο Γενικός Δείκτης είναι ήδη περίπου +6% από την αρχή του έτους).

Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η αγορά θα μεταβεί από μια φάση που καθοδηγείται από το beta σε ένα πιο επιλεκτικό περιβάλλον, με επίκεντρο τα θεμελιώδη μεγέθη. Το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί ως αγορά επιλογής μετοχών (stock-picker’s market), όπου η ορατότητα κερδών και η ποιότητα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την επέκταση των αποτιμητικών πολλαπλασιαστών.

Τι προβλέπει για τα εταιρικά κέρδη

Παράλληλα, το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει υποστηρικτικό, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να αναμένεται να διατηρηθεί άνω του 2%, παρέχοντας σταθερή βάση για την εταιρική κερδοφορία. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναμένουν ακόμη ένα έτος υγιούς αύξησης κερδών, με άνοδο λειτουργικών κερδών κατά 8% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (μετά το 8% το 2025e) και περίπου 5% αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) για τις τράπεζες (μετά το -5% το 2025e).

Η έντονη ανατιμολόγηση των τελευταίων ετών έχει σε μεγάλο βαθμό εξομαλύνει τους αποτιμητικούς δείκτες των ελληνικών μετοχών. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν προσφέρεται πλέον ξεκάθαρη «βαθιά αξία» σε απόλυτους όρους και ότι το εύκολο ανοδικό περιθώριο από τις αποτιμήσεις έχει ήδη εξαντληθεί. Ωστόσο, η σχετική επενδυτική περίπτωση παραμένει ελκυστική, καθώς οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, παρά τη σαφή σύγκλιση σε ROE και ισχύ ισολογισμών. Το υπονοούμενο επιπλέον ασφάλιστρο κινδύνου σχεδόν 2 ποσοστιαίων μονάδων που ενσωματώνεται στην ελληνική αγορά έναντι του Stoxx 600 αφήνει, κατά την άποψή της χρηματιστηριακής, περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης προς τα ευρωπαϊκά αποτιμητικά επίπεδα, αν και μόνο σταδιακά και όχι μέσω μιας νέας φάσης επιθετικής επέκτασης πολλαπλασιαστών.

Τα τεχνικά στοιχεία πιθανότατα θα παραμείνουν υποστηρικτικά το 2026. Η τοποθέτηση των επενδυτών παραμένει περιορισμένη, με τις καθαρές ροές ξένων θεσμικών επενδυτών να είναι ελαφρώς αρνητικές το 2025, παρά τις ισχυρές αποδόσεις του Χ.Α. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει «απόθεμα» ζήτησης για τη συνέχεια.

Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πολλαπλές watchlists για πιθανή αναβάθμιση σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς, γεγονός που διασφαλίζει πυκνή αλληλουχία αξιολογήσεων στους επόμενους 18 μήνες. Καθώς οι επιπτώσεις από πιθανές εκροές παθητικών κεφαλαίων είναι πιο πιθανό να απασχολήσουν το 2027, το πιο ουσιαστικό βραχυπρόθεσμο μήνυμα είναι η σταδιακή διεύρυνση της βάσης ενεργών επενδυτών, ιδιαίτερα μεταξύ παγκόσμιων και ευρωπαϊκών mandates που δομικά αποφεύγουν την έκθεση σε Αναδυόμενες Αγορές.

Περίπου 16% ανοδικό περιθώριο 12 μηνών για το Χ.Α και υπεραπόδοση τραπεζών στο Α’ εξάμηνο

Η bottom-up αποτίμησή της χρηματιστηριακής δείχνει περίπου 16% ανοδικό περιθώριο (συνολική απόδοση) για το Χ.Α., προερχόμενο από συνδυασμό ανατιμολόγησης (συμπίεση ERP κατά 100 μ.β.) και αύξησης κερδών (περίπου 6% συνολικά). Σε επίπεδο κατανομής, οι αναλυτές προτιμούν στάση overweight στις τράπεζες στο Α’ εξάμηνο, όπου αναμένεται να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης τοποθέτησης και της ανατιμολόγησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόδοση συνδέεται όλο και περισσότερο με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές κλαδικές τάσεις. Η Πειραιώς παραμένει η κορυφαία επιλογή στον κλάδο (ισχυρή εκτέλεση, ενίσχυση κεφαλαίων, χαμηλή αποτίμηση), με τη Bank of Cyprus ως δεύτερη επιλογή (επενδυτικό σενάριο μερίσματος).

Ποιες είναι οι κορυφαίες επιλογές και οι τιμές - στόχοι

Πέραν των τραπεζών, στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται η Metlen (επαναφορά κερδοφορίας, άρση τεχνικών πιέσεων, χαμηλή αποτίμηση) και η Motor Oil (ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης και αποδοτικότητες από επενδύσεις προηγούμενου έτους). H χρηματιστηριακή αντικαθιστά επίσης τη Jumbo (απουσία άμεσου καταλύτη) και την Titan (ισχυρή υπεραπόδοση από τον Νοέμβριο, παραμένει Buy) με τη GEKTERNA λόγω του άλματος κερδών με την ωρίμανση πρόσφατα αποκτηθεισών παραχωρήσεων.

Στον χώρο των μεσαίων/μικρών κεφαλαιοποιήσεων, διαπιστώνουν σημαντικό περιθώριο ανόδου αποτιμήσεων έναντι του βασικού σεναρίου για την Pergormance Technologies (Sponsored Research).

Επιπλέον, αναστέλλουν την κάλυψη της ATHEX, καθώς η αποτίμηση πλέον καθοδηγείται από τη δυναμική τιμολόγησης της Euronext και όχι από αυτόνομα θεμελιώδη μεγέθη.