Σε ελεύθερη πτώση το Χρηματιστήριο Αθηνών - Κάτω από τις 2.000 μονάδες

Σε τροχιά έντονης διόρθωσης παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση το ελληνικό χρηματιστήριο, με τη Λεωφόρο Αθηνών να υποχωρεί πλέον κάτω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, ενώ οι πωλητές εντείνουν τις πιέσεις, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο Γενικός Δείκτης διολισθαίνει προς το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, χάνοντας έδαφος για πρώτη φορά εντός Οκτωβρίου, ύστερα από έντεκα συνεχείς μήνες ανόδου.

Στις 13:20, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση -2,0% στις 2.004,8 μονάδες, με αξία συναλλαγών που ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ, δείγμα της έντονης κινητικότητας στο ταμπλό. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) υποχωρεί κατά -1,7% στις 5.080 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης «βουτά» -2,5% στις 2.340 μονάδες, επιβαρύνοντας καθοριστικά το κλίμα.

Η αγορά δείχνει να έχει χάσει την επαφή με τη σταθεροποιητική εικόνα των διεθνών αγορών, καθώς ενώ στην Ευρώπη οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί και στη Wall Street διαφαίνεται συγκρατημένη αισιοδοξία, στην Αθήνα οι πωλητές επιμένουν, οδηγώντας σε έντονη και απότομη διόρθωση.

Οι αναλυτές αποδίδουν τη νευρικότητα στη ρευστοποίηση θέσεων από μεγάλα χαρτοφυλάκια, αλλά και στην ενεργοποίηση αυτοματοποιημένων εντολών stop loss, μετά την παραβίαση της ζώνης στήριξης 2.055–2.058 μονάδων.

Οι πιέσεις στις τράπεζες και τα «βαριά χαρτιά»

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας τις μαζικότερες ρευστοποιήσεις. Η Eurobank υποχωρεί κατά -3,1% στα 3,53 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ακολουθεί με -2,9% στα 13,28 ευρώ, η Alpha Bank διολισθαίνει -2,5% στα 3,51 ευρώ, ενώ η Πειραιώς περιορίζει κάπως τις απώλειες στο -0,8% στα 7,19 ευρώ.

Στο ταμπλό του FTSE 25, ο ΟΠΑΠ δέχεται νέο κύμα πωλήσεων, σημειώνοντας πτώση -4,1% στα 17,8 ευρώ, με συναλλαγές άνω των 13 εκατ. ευρώ, χάνοντας το όριο των 18 ευρώ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.

Αρνητικά κινείται και η Aktor με -3,4%, ενώ απώλειες άνω του -2% καταγράφουν η Aegean, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco, η Σαράντης, η Lamda Development, η Ελλάκτωρ και η Optima Bank.

Η Metlen, παρά τη βραχυχρόνια προσπάθεια αντίδρασης που την έφερε στιγμιαία στα 43,2 ευρώ, επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, στα 41,7 ευρώ με πτώση -1,9% και υψηλό όγκο συναλλαγών.

Αντίθετα, στηρίζουν όσο μπορούν τον Γενικό Δείκτη ο ΟΤΕ με +1,1% και η Coca-Cola HBC με +0,5%, που αποτελούν τους μοναδικούς θετικούς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Στη μεσαία κατηγορία, η εικόνα είναι επίσης επιβαρυμένη, με την ΕΧΑΕ να υποχωρεί -2,9% μετά την αποδοχή της πρότασης εξαγοράς της Euronext, ενώ πτώσεις άνω του 2% σημειώνουν Quest, Intracom, Autohellas και ΑΒΑΞ. Από τις λίγες εξαιρέσεις, ο ΟΛΠ ενισχύεται +0,7% και η Κρι Κρι κινείται οριακά θετικά.

Ανησυχία ενόψει της αξιολόγησης της S&P

Η συγκυρία παραμένει κρίσιμη, καθώς αύριο, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ανακοινώνεται η νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Standard & Poor’s, ο οποίος σήμερα βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook. Θα ακολουθήσουν οι Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch (14 Νοεμβρίου), ολοκληρώνοντας τον φετινό κύκλο αξιολογήσεων. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια ενδεχόμενη αλλαγή προοπτικών θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τα κρατικά ομόλογα όσο και τη ροή κεφαλαίων προς το Χ.Α.

Διεθνείς Αγορές: Ελεγχόμενη μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα

Στα διεθνή ταμπλό, η εικόνα είναι ηπιότερη. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 κινείται οριακά ανοδικά (+0,1%), ο DAX υποχωρεί -0,3%, ενώ ο CAC 40 κινείται πέριξ του αμετάβλητου. Στη Wall Street, τα futures προδιαγράφουν ήπια ανοδικό ξεκίνημα, με τον S&P 500 στο +0,15% και τον Nasdaq στο +0,25%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα πρώτα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου και τη στάση της Fed έναντι πιθανών νέων μειώσεων επιτοκίων.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινούνται πτωτικά: το 10ετές ΗΠΑ διαμορφώνεται στο 4,02%, το γερμανικό στο 2,56%, το γαλλικό στο 3,35%, ενώ το ελληνικό κινείται στο 3,24%.