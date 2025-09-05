Xρηματιστήριο Αθηνών

Πτωτική η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες 0,47% στις 2023 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ανέκοψε το σερί των τελευταίων δύο πτωτικών εβδομάδων, έστω και οριακά, με το επίπεδο των 1980-1990 να παραμένει η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 9 εναλλαγές προσήμου στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, τελικά «αφέθηκε», με τους πωλητές να κερδίζουν τη μάχη, ακόμα και με τη μέτρια, τελικά, συναλλακτική δραστηριότητα των 158 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα έχει επηρεαστεί προφανώς από την αβεβαιότητα σχετικά με το κύμα πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις ευρωαγορές.

Οίκοθεν νοείται ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον εξασθενεί, αναστέλοντας την οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση μέχρι νεοτέρας.

Οι τραπεζικές μετοχές επέδειξαν ευκταία ανθεκτικότητα, καθώς ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ τερμάτισαν την εβδομάδα με κέρδη, κόντα στο υπόλοιπο ταμπλό, μόνες μαζί με ΟΤΕ και AKTR που διεσώθησαν.

Ειδική μνεία στη ΜΙΓ που συνέχισε και σήμερα έντονα ανοδικά σε νέα υψηλά 18 μηνών. Με το σημερινό +11,6% έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 34%, πρώτη σε απόδοση σε όλο το ταμπλό, όταν μάλιστα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος. Η υπεραπόδοση ήρθε με ασύμμετρα υψηλό τζίρο σχεδόν 95 χιλ. τεμαχίων, που αφορούν στο 10πλάσιο του μεσοσταθμικού της. Η μετοχή, μετά την προσπέλαση των 3,50 που την είχε ταλαιπωρήσει όλο το καλοκαίρι, και μάλλιστα με τζίρο, μπορεί να κινηθεί προς τα 4,90, με στήριξη τα 3,90.

Απεναντίας, η BOCHGR επέστρεψε στα χαμηλά μήνα (σήμερα -1,86%), εξαιτίας της έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. Πάντως, ακόμα κι έτσι, μοιάζει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική, χάνοντας «μόλις» 7% από την κορυφή του Αυγούστου, κάτι που προδιαθέτει για τη συνέχεια.

Το τρέχον επίπεδο είναι το πρώτο σημείο (επανα)τοποθετήσεων, υπενθυμίζοντας και τη σημαντικής αξίας συναλλαγή της Πέμπτης λόγω του πακέτου της EBRD, ενώ αν συνεχιστεί το αρνητικό momentum της αγοράς, δεν θα είναι έκπληξη να την δούμε στα 7, και προς το παρόν είναι στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών επιλογών.

Σταθεροποιήθηκε ο ΑΒΑΚΑΣ στη ζώνη των 2,25€, που αφορά στην περιοχή συσσώρευσης του Ιουλίου, πριν την «επέλαση» της μετοχής στα 2,60. Στατιστικά, μετά από τις 3 προηγούμενες κορυφώσεις, οι απώλειες της μετοχής ήταν περίπου το 1/3 της αξίας. Ειδικότερα, από την κορυφή του Ιουλίου 2023 (1,75€) είδε -36%, από την κορυφή του Δεκεμβρίου 2023 (2,90€) είδε -38% και από την κορυφή του Φεβρουαρίου 2025 (2,40€) κατέγραψε -32%. Προς το παρόν, χάνει 15% από τα 2,60€.