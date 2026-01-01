Προκλήσεις και ευκαιρίες για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Κανείς δεν μπορεί να έχει παράπονο από το χρηματιστηριακό 2025 του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και των διεθνών αγορών. Παρά την «τρομάρα» από τις ανακοινώσεις του Liberation Day για τους αμερικανικούς δασμούς, την πολύ μεγάλη γεωπολιτική ένταση στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου και τη δύσκολη φάση που περνούν οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, οι τελικές αποδόσεις ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικές.

Όπως όμως αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε διαφήμιση που έχει σχέση με επιδόσεις διαχειριστών κεφαλαίων, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση τις μελλοντικές. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρθούμε και να θεωρήσουμε πως και η επόμενη χρονιά θα φέρει καλές αποδόσεις στους επενδυτές, και διεθνώς και στην Ελλάδα η οποία μας ενδιαφέρει κυρίως σήμερα. Η αλήθεια όμως είναι πως αν σκεφθούμε λογικά με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και με τη βοήθεια των καθ’ ύλην αρμοδίων δηλαδή των χρηματιστηριακών αναλυτών και των επαγγελματιών διαχειριστών κεφαλαίων, μάλλον πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο νέο έτος.

Ξεκινώντας, ας αρχίσουμε από το διεθνές περιβάλλον και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το 2026. Σε άρθρο του Bloomberg της 16ης Δεκεμβρίου είδαμε πως η μηνιαία έρευνα της Bank of America σχετικά με την διάθεση των επενδυτών και των επαγγελματιών διαχειριστών κατέγραψε μία ξεκάθαρα αισιόδοξη διάθεση για το 2026, αφού οι τοποθετήσεις τους στις μετοχικές και εμπορευματικές αγορές βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών.

Σε άρθρο του ίδιου πρακτορείου από την 7η Δεκεμβρίου είχαμε δει πως τουλάχιστον το 75% των διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων που ερωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους του περιμένει μία πολύ καλή χρηματιστηριακή νέα χρονιά, εκτιμούν πως οι διεθνείς μετοχικές αγορές θα δώσουν καλά κέρδη και πως οι αποτιμήσεις δεν είναι σε παράλογα επίπεδα.

Υποστηρικτικό λοιπόν φαίνεται πως θα είναι το διεθνές περιβάλλον και προφανώς αυτό είναι θετικό και για την αγορά μας. Ακόμα πιο υποστηρικτικό όμως είναι το γεγονός πως η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι επιδόσεις του μεγαλύτερου μέρους των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Όπως και το γεγονός πως οι προοπτικές για την χώρα και τις εταιρείες είναι πολύ θετικές για την συνέχεια, όπως φαίνεται από τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών και οικονομικών αναλυτών αλλά και τα όσα μαθαίνουμε από τις διοικήσεις των εισηγμένων.

Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό ενδεχόμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η συνέχιση της ανόδου και για το 2026. Ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές της νέας χρονιάς; Πολλοί εξ αυτών δεν θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που τράβηξαν ανοδικά την αγορά μας το 2025 και τα προηγούμενα χρόνια.

Με βάση την κερδοφορία των τραπεζών, τις διανομές τους προς τους μετόχους, την πιστωτική τους επέκταση, τις επιχειρηματικές συμφωνίες και την πρόοδό τους στην εύρεση νέων πηγών εσόδων και την πιο ελκυστική τους αποτίμηση σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, το 2026 θα είναι λογικά μία ακόμα καλή χρονιά για αυτές. Ίσως όχι τόσο θεαματική για τις συστημικές (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) όσο το 2025 αλλά αρκετά καλή για να προκαλεί χαμόγελα στους μετόχους τους.

Στον βιομηχανικό τομέα είναι λογικό να περιμένουμε να συνεχιστεί η καλή πορεία των μετοχών που έχουν κλέψει φέτος την παράσταση, δηλαδή αυτών του ομίλου Viohalco (Cenergy Holdings, Elval Halcor, Viohalco) και της Titan International. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση των μεγάλων τραπεζών, ίσως είναι δύσκολο να πετύχουν τόσο καλές αποδόσεις αλλά πολύ πιθανόν να έχουν μία πολύ θετική πορεία, καθώς οι καλές οικονομικές τους επιδόσεις εντός και εκτός Ελλάδος αναμένεται να συνεχιστούν.

Στον κατασκευαστικό κλάδο περιμένουμε επίσης μία καλή χρονιά για το 2026, καθώς οι δύο μεγαλύτερες του κλάδου ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Aktor αναπτύσσονται με δυνατούς ρυθμούς ενώ και οι μικρότερες έχουν και αυτές θετικές προοπτικές. Κοιτάζοντας εκτός κλάδων, βλέπουμε πως και η ΔΕΗ είναι πολύ πιθανόν να συνεχίσει την καλή της πορεία, καθώς οι επενδυτές την βλέπουν πλέον με πιο θετικό μάτι, ενώ και ο ΟΠΑΠ είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στους πρωταγωνιστές όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του εταιρικού του μετασχηματισμού και ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όπως και ο ΟΤΕ, ανάλογα με τα οικονομικά του αποτελέσματα.

Η Αεροπορία Αιγαίου είναι πιθανόν να ωφεληθεί σημαντικά από την σχετικά χαμηλή τιμή του πετρελαίου εφόσον η τουριστική χρονιά αποδειχθεί και πάλι δυνατή. Έξω από τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οικονομικές επιδόσεις του επόμενου διαστήματος θα κρίνουν αν εταιρείες σαν τα Πλαστικά Θράκης και τον Φουρλή θα καταφέρουν να μπουν στην ομάδα των πρωταγωνιστών, ενώ οι εξελίξεις στο θέμα του περίφημου καλωδίου και στην υπόθεση της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα καθορίσουν την πορεία του ΑΔΜΗΕ και οι εξελίξεις στην εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου της Credia Bank θα κρίνουν αν θα μπορέσει να πετύχει και το 2026 υψηλές χρηματιστηριακές αποδόσεις.

Αυτές, και προφανώς και κάποιες άλλες εταιρείες, συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες να συγκεντρώσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον το 2026. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε και τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την αγορά μας την νέα χρονιά. Όπως λέμε πάντα, πρέπει να έχουμε το νου μας στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Ειδικά για το 2026, η μεγάλη αισιοδοξία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτικούς.

Ένα «ατύχημα» στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, ενώ αν αποδειχθεί αβάσιμη η πεποίθηση των αγορών για σημαντική μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, μπορεί να μετριαστεί σε μεγάλο βαθμό η επενδυτική αισιοδοξία.

Από εσωτερικής πλευράς, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας πως το 2027 θα είναι έτος βουλευτικών εκλογών, πράγμα που σημαίνει πως με την πάροδο των μηνών οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνονται όλο και πιο ευαίσθητοι απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη και σε φήμες ή πληροφορίες.

Επίσης, μέσα στο 2026 είναι πιθανόν να ανακαλύψουμε αν έχουν δίκιο όσοι πιστεύουν πως η πορεία προς την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αποδειχθεί λιγότερο ευεργετική από όσο θεωρητικά είναι. Δεν μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων προσαρμογής στις αλλαγές που μπορεί να φέρει στη λειτουργία της χρηματιστηριακής μας αγοράς η ανάληψη του ελέγχου της ΕΧΑΕ από την Euronext.

Αν αποφύγουμε σκοπέλους σαν αυτούς που μόλις αναφέραμε, πιστεύουμε πως και το 2026 θα αποδειχθεί μία χρονιά με καλές αποδόσεις για τους επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext Athens όπως είναι πιθανόν να λέγεται έναν χρόνο από τώρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις και απότομες αλλά πρόσκαιρες πτωτικές κινήσεις. Όπως φάνηκε όμως το 2025, οι διακυμάνσεις και οι απότομες πτωτικές κινήσεις δεν αποκλείουν την τελική επικράτηση της ανοδικής τάσης.