Οι πωλητές επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Πτωτική ήταν τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,43% στις 2.328,46 μονάδες.

Και μάλιστα, οι απώλειες συνοδεύτηκαν από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 404 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ακόμα κρισιμότερο για τη συνέχεια θεωρείται το γεγονός ότι το ταμπλό ξεκίνησε πράσινο, με τον Δείκτη να βλέπει ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +0,78%, ενώ παράλληλα πολλές μετοχές έδειχναν ορεξάτες για ανοδική συνέχιση. Αυτό συνήθως επιβαρύνει τα πράγματα, καθώς αναμένονται άτσαλες ρευστοποιήσεις από τα βραχυπρόθεσμα – κερδοσκοπικά χαρτοφυλάκια.

Κι έτσι, τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα, καθώς μετά το πρώτο μισάωρο συναλλαγών, οι πωλητές επιτέθηκαν συντονισμένα και επέμειναν έως το κλείσιμο.

Με μια πρώτη ματιά, ο τραπεζικός κλάδος «ευθύνεται» για αυτήν την κακή εικόνα, με τον ΔΤΡ να χάνει 2,15%, ενώ πλην της ΟΡΤΙΜΑ (+0,83%), όλες οι τραπεζικές μετοχές έκλεισαν σε χαμηλά ημέρας και πιεσμένες.

Ένα ταμπλό που απασχολήθηκε εκτενώς με την MTLN (-3,9%), η οποία μετά τις εξελίξεις με τις εκτιμήσεις της διοίκησης και το «βαρύ» -13% της Παρασκευής (-20% η MTLN στο Λονδίνο) παραμένει βορά στους πωλητές απανταχού.

Και με την αγορά να προσπαθεί να ρευστοποιήσει ό, τι βρει για να «καλύψει» ή ακόμα και να ποντάρει υπέρ της MTLN, δημιουργεί μια ανατροφοδότηση της πτωτικότητας.

Συν αυτώ, τα σήματα από τα δύο fund ήταν μικτά, καθώς αφενός η AKO Capital ανοίγει νέα short θέση στο 0,69% (~990.000 μετοχές), ενώ η Covalis Capital μειώνει δραστικά την έκθεσή της από 0,86% σε 0,51%, κλείνοντας 555.000 μετοχές.

Κατά τα λοιπά, ο Δείκτης «άντεξε» τη στήριξη των 2310 μονάδων, στην τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, και οι αγοραστές θα επανέλθουν πάνω από τις 2380, βραχυπρόθεσμα.

Εκτός από την ΟΡΤΙΜΑ, «έβγαλαν μάτι» ο AKTR, που γύρισε πανηγυρικά σε θετικό έδαφος , η ΜΟΗ που άντεξε τις πιέσεις μέχρι τέλους και από τη μεσαία το ΚΡΙ, που δεν ..κατάλαβε από πτώση, σε νέα ιστορικά υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (αργά το βράδυ, μετά το κλείσιμο) θα έχουμε τις αποφάσεις του MSCI ,επομένως αναμένεται μεγάλη μεταβλητότητα, καθώς τα πονταρίσματα θα είναι σκληρά.