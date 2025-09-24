Οι δημοπρασίες «πρασίνισαν» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Νέες κορυφές για Πειραιώς, Lamda και Κύπρου

Ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Μολονότι ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, δοκιμάζοντας να αλλάξει πρόσημο τρεις φορές, μολαταύτα οι δημοπρασίες ήταν εξαιρετικές, δίνοντας κλείσιμο σε υψηλά ημέρας, στην πέμπτη συνεχόμενη ανοδική ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, το στενό εύρος διακύμανσης 13 μονάδων του Δείκτη οδηγούν ευχερώς στο συμπέρασμα αφενός ότι η σημερινή συνεδρίαση λογίζεται ως μη γενόμενη, αφετέρου ότι επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα των περισσοτέρων τίτλων, που κατάφεραν και πάλι να βγάλουν «άμυνες».

Κι έτσι, ο Δείκτης έκλεισε στο +0,11% και δοκίμασε για δεύτερη φορά να προσπελάσει το εύρος 2000-2060 όπου κινείται για σχεδόν έναν μήνα, προϊδεάζοντας για το τι θα επακολουθήσει εφόσον ξεφύγει πειστικά από αυτό.

Περί της συναλλακτικής δραστηριότητας, πέρασαν 155 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 65 στο κλείσιμο, με τα 55 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Παρά το γενικότερα χλιαρό κλίμα, εντύπωση προκάλεσαν οι ΛΑΜΔΑ και BOCHGR από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Η πρώτη (+4,84%) συνέχισε με αυξημένο ημερήσιο τζίρο (σήμερα 1,28 εκατ. τεμάχια, 4 φορές ανώτερος του μεσοσταθμικού της), διαπραγματευόμενη στα υψηλά τετραετίας και πάνω από τις κορυφές των 7,7€ που είχε δοκιμάσει σε έξι συνεδριάσεις στις αρχές Οκτωβρίου 2024.

Η δεύτερη (+3,62%), επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, και δη τραπεζική, συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά, ακόμα και «κομμένη» από τα 0,20€ του ενδιάμεσου μερίσματος της Δευτέρας. Εδώ, πιθανόν η στάση της διοίκησης υπέρ της υψηλής μερισματικής απόδοσης (θα αυξήσει και το ποσοστό διανομής), σε συνδυασμό με την ισχυρή χρηματοοικονομική της εικόνα, δεν δίνουν έρεισμα για αποεπενδύσεις, τουναντίον προσελκύουν και νέο επενδυτικό κοινό.

Η ΠΕΙΡ (+1,16%) συνέχισε ανοδικά, κοντά στα πολυετή υψηλά, έχοντας ώθηση από τα λεγόμενα της διοίκησης περί του ανανεωμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, επί συνόλω 125 εκατ., το οποίο εφόσον χρησιμοποιηθεί για την υστερόχρονη ακύρωση αυτών, θα οδηγήσει σε υψηλότερη κεφαλαιακή διάρθρωση και ως εκ τούτου, θα λειτουργήσει ως έμμεση ανταμοιβή στους μετόχους.

Στον αντίποδα, ΟΤΕ, ΕΕΕ και ΜΠΕΛΑ από τον 25άρη και ΕΧΑΕ από τη μεσαία κεφ/ση.

Οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ (-1,2%) και ΕΕΕ (-0,72%) συνέχισαν να πλαγιολισθαίνουν, επιβαρύνοντας παράλληλα και τον Δείκτη λόγω στάθμισης, χωρίς όμως ιδιαίτερο λόγο, τουλάχιστον αφορώντα στη μεσοπρόθεσμη εικόνα τους.

Η ΜΠΕΛΑ (-2,24), αν και σε επαφή με τα ιστορικά της υψηλά και εν αναμονή ισχυρών αποτελεσμάτων εξαμήνου, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη ζώνη 31,20-32,30€ όπου διαπραγματεύεται για 12η συνεδρίαση. Η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης είναι μεγάλη.

Τέλος, η ΕΧΑΕ (-2,38%) κατέγραψε χαμηλά διμήνου, χάνοντας και τα 6,70€ του Ιουλίου, όπου είχε ανοίξει ανοδικά με αφορμή την πρόταση εξαγοράς από την Euronext. Το πλαγιοκόπημα των ημερών δεν φαίνεται να οφείλεται στην ίδια, αλλά στην αντίστοιχα πλαγιοπτωτική συμπεριφορά της μετοχής της Euronext (ENXB), η οποία ήδη χάνει 16% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά. Και λογικό, έως έναν βαθμό, μιας και έχει προηγηθεί μια 12μηνη ανοδική τάση με σωρευτικά κέρδη 152%. Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι η ΕΧΑΕ είναι πλέον «δεμένη» με την ENXB, με την προταθείσα σχέση ανταλλαγής 1:20, η πρώτη «αναγκάζεται» να ακολουθεί αναλογικά τη δεύτερη, μέχρι νεοτέρας.