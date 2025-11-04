Χρηματιστήριο Αθηνών

Άνευ ετέρου, η ανθεκτικότητα ήταν το βασικό χαρακτηριστικό στη σημερινή συνεδρίαση στη Λεωφόρο Αθηνών.

Το ταμπλό ξεκίνησε κατακόκκινο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών να πιέζονται στο άνοιγμα, και τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,49%, και τους πωλητές να απειλούν το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Έκτοτε και με παροιμιώδη ψυχραιμία, ακολούθησε μια συντονισμένη προσπάθεια απορρόφησης των ρευστοποιήσεων, με αποτέλεσμα ο Δείκτης σταδιακά να αναρρώσει και να κλείσει με απώλειες «μόλις» 0,5% στις 2.013,59 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η προαναφερθείσα ώριμη συμπεριφορά αποκτά μεγαλύτερη αξία συνυπολογίζοντας το αρνητικό momentum σε όλες τις λοιπές αγορές, καθώς ενδεικτικά οι ευρωαγορές είχαν παρεμφερή πτωτική συμπεριφορά, ενώ και από νωρίς το πρωί τα συμβόλαια των βασικών αμερικανικών δεικτών βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, λ.χ. εκείνα του NQ100 κατέγραφαν πάνω από 1,7% απώλειες εν μέσω ελληνικής συνεδρίασης.

Μολονότι ο Γενικός Δείκτης παραμένει στο εύρος διακύμανσης 1.950-2.130 μονάδων, η εικόνα στις μετοχές είναι μικτή, με κάποιες εξ αυτών να έχουν χάσει οριακά τη βραχυπρόθεσμη ανοδικότητά τους, όπως ΟΡΤΙΜΑ, ΕΥΡΩΒ, AKTR, ΕΕΕ, ΣΑΡ, και ΜΠΕΛΑ, ενώ άλλες να... μην καταλαβαίνουν από πτώση, όπως ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΒΙΟ, CENER, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και BOCHGR.

Ειδικότερα,η ΔΕΗ (+1,08%) βρέθηκε σε νέα πολυετή υψηλά, η CENER (+0,14%) επιμένει στα ιστορικά της υψηλά, ενώ και ο ΟΤΕ, αν και υποαποδίδει με +11% από 1/1 (ΓΔ +37%), σήμερα υποστηρίχτηκε με θετικό πρόσημο 1,66%.

Καλή συμπεριφορά και από την ΑΡΑΙΓ, η οποία όχι μόνο έκλεισε θετική σε μια ομολογουμένως δύσκολη συνεδρίαση, αλλά κατάφερε να «γυρίσει» από το ενδοσυνεδριακό -1,2% στο +1,04%).

Παρεμφερή συμπεριφορά και από τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που επιμένει στη ζώνη 1,55-1,60 για 11η συνεχόμενη ημέρα, έχοντας ως βασικό καύσιμο το υπερμέγεθες προμέρισμα 0,5€ (22/12) που ακόμα κι εδώ, μετά από κέρδη 20% στη μετοχή μετά την ανακοίνωση, αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση πάνω από 30%..

Πολύ καλή συνεδρίαση και για την MTLN, που κατάφερε να κερδίσει 3 ποσοστιαίες μονάδες από τα χαμηλά στα υψηλά ημέρας, κλείνοντας μάλιστα με εντυπωσιακή κίνηση σε υψηλά ημέρας +1,62%.

Σοβαρή επενδυτική στάση τηρήθηκε και στον AKTR, που μόλις... τόλμησε να δει τιμές κάτω από τα 8€, έβγαλε ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα (1,26 εκατ. τεμάχια, ήτοι 5x τον μεσοσταθμικό τζίρο) και το χαρτί έκλεισε με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, τηρουμένων των αναλογιών.

Στον αντίποδα βρέθηκαν αρκετοί τίτλοι που υποαπέδωσαν (ή καλύτερα, υπεραπέδωσαν αρνητικά). Καταρχάς, οι τραπεζικές μετοχές πιέστηκαν, με την - κατά τ’ άλλα, εξαιρετική - ΟΡΤΙΜΑ (-1,86%) να καταγράφει νέα χαμηλά μήνα χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ενώ και η ΕΥΡΩΒ (-2,13%) δείχνει κουρασμένη.

Σε δυσμένεια έπεσαν τα ΕΛΠΕ (-2,28%), πληγωμένα από την έκβαση της επιχειρηματικής συμφωνίας, χωρίς να μπορούν να βρουν πατήματα, συνέχισαν κάτω από τα 8€.

Τέλος, αρνητική ήταν η εικόνα στην ΚΟΥΕΣ, σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 3,36%, και στον ΦΡΛΚ που έχει τη χειρότερη (αρνητική) επίδοση από τα υψηλά του καλοκαιριού, απομειωμένος κατά 20% και χωρίς σοβαρές στηρίξεις.