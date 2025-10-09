Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά, στην τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, μετά την ιστορικής σημασίας αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE Russell.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, συντηρώντας επίμονα τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του, για να κλείσει εκεί με κέρδη 0,69% στις 2098 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 236 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες και άλλα 42 στο κλείσιμο, με τα 22 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έδωσε μια πειστική διάσπαση των 2080 μονάδων και απομακρύνθηκε -προς το παρόν- το σενάριο του «sell the news».

Η συνολική εικόνα ήταν πολύ καλή, καθώς εξαιρώντας λίγους τίτλους (λ.χ. ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ, TITC, MTLN και ΕΕΕ), το rotation συνεχίζεται, και ολοένα και περισσότερες μετοχές αρχίζουν να (ξανα)προτιμώνται για την ευκταία συνέχιση της ανόδου.

Κοιτώντας μεμονωμένα τις μετοχές, επαναλήφθηκε έως έναν βαθμό η χθεσινή εικόνα, με τις μετοχές τραπεζών, τις μετοχές του Ομίλου Viohalco και λίγες ακόμα να «τραβούν το κάρο», και την αγορά να συνεχίζει να τις προτιμά έναντι άλλων, εξίσου ενδιαφερουσών.

Οι τραπεζικές μετοχές είχαν την τιμητική τους (και) σήμερα, μιας και η συνθήκη της αναβάθμισης ωφελεί πρωτίστως εκείνες από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι ΕΤΕ (+1,58%), ΕΥΡΩΒ (+1,01%), ΑΛΦΑ (+1,06%) και ΠΕΙΡ (+0,56%) κατέγραψαν νέα πολυετή υψηλά, η ΟΡΤΙΜΑ (-1,81%) δοκίμασε αποτυχημένα τα νέα ιστορικά υψηλά, ενώ και η BOCHGR (+1,53%) παραμένει σε επαφή με τα δικά της.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco υποστηρίχτηκαν για άλλη μια συνεδρίαση, αν και όχι τόσο όσο τις περασμένες συνεδριάσεις. Ειδικότερα, η CENER (+2,43%) είδε νέα ιστορικά υψηλά, τα 18α για φέτος, στην 8η συνεχόμενη ανοδική της συνεδρίαση.

ΕΛΧΑ (αμετ.) και ΒΙΟ (-0,49%) παρέμειναν κοντά στα πολυετή υψηλά τους, αν και σήμερα κινήθηκαν μάλλον αδιάφορα.

Ενδιαφέρουσα και η συμπεριφορά της αργής ΔΕΗ (+2,39%) που αντέδρασε πλέον από τη βάση των 14 ευρώ ως βραχυπρόθεσμη στήριξη, και έχει πιθανότητες για τα 16.

Οι EEE (-0,31%), ΤΙΤC (-1,08%), MTLN (+0,94%), ΣΑΡ (+0,47%), ΑΡΑΙΓ (+0,45%) και ΜΠΕΛΑ (-1,07%) συνεχίζουν απογοητευτικά. Μολονότι πρόκειται για 6 τίτλους με διαφορετικά χαρακτηριστικά (άλλες πιο αμυντικές, άλλες επιθετικότερες, κ.ο.κ), μολαταύτα έχουν δύο κοινά γνωρίσματα στην παρούσα φάση: είναι αντικειμενικά αξιόλογες και είναι ιδιαίτερα υποτιμημένες, καθώς υποαποδίδουν αισθητά από τον Γενικό Δείκτη. Επί παραδείγματι, ο Δείκτης υπολείπεται μόλις 1,63% από την κορυφή του Αυγούστου, όταν η ΕΕΕ χάνει 20% από την αντίστοιχη δική της στα τέλη Μαΐου˙ ο ΤΙΤC πλαγιολισθαίνει για 9ο μήνα χάνοντας 19% από τα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου˙ η MTLN έχει χάσει 17% σε μόλις 2 μήνες όταν και κατέγραφε ιστορικά υψηλά τον Αύγουστο˙ ο αμυντικός ΣΑΡ χάνει 15% και η ΜΠΕΛΑ, παρά τις ενδείξεις ότι κινείται για νέο ρεκόρ χρήσης στα βασικά της μεγέθη, υπολείπεται 15% από τις δικές της κορυφές.

Οίκοθεν νοείται ότι καμία από αυτές (ή άλλη) δεν «χρωστάει» επαναφορά στις προηγούμενες κορυφές, ωστόσο δεν διαφαίνεται κάποιος σημαντικός λόγος μιας τέτοιας αρνητικής απόκλισης από τη λοιπή, και κατά τ’ άλλα καλή αγορά.



Η ΙΝΛΟΤ (+0,86%) καλωσόρισε «ώριμα» τα νέα (και πάρα πολλά χαρτιά) από την ΑΜΚ της, με τον τίτλο να υποστηρίζεται καταγράφοντας και ευμεγέθη συναλλακτική δραστηριότητα 40,3 εκατ. τεμαχίων. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί για την πληρότητα της παρατήρησης ότι πλέον η ΙΝΛΟΤ, και μέχρι να εξομαλυνθεί η μεσοσταθμική της δραστηριότητα, θα «φαίνεται» ότι καταγράφει σημαντικά υψηλότερους τζίρους από ό, τι κατέγραφε πριν την ΑΜΚ, λόγω του ότι εκ των πραγμάτων βρίσκονται σε κυκλοφορία (πολύ) περισσότερα χαρτιά. H INTKA (+2,82%), επίσης, δεν πρέπει να βγαίνει από την εξίσωση, κι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής ευνοείται, όντας σε υψηλά μήνα.

Από τη μεσαία κεφ/ση, η ΠΡΟΦ (+5,82%) έβγαλε τίναγμα διασπώντας την πλαγιολίσθηση των τελευταίων εβδομάδων πάνω από το όριο των 7,4-7,45€, ώστε να εικάζεται ότι μπορεί να καταγράψει νεότερα υψηλά προς τα 8€, απέχοντας μιαν ανάσα (περ. 3%) από τα ιστορικά της υψηλά.

Μιλώντας για μερικές ακόμα μετοχές πληροφορικής, η ΠΕΡΦ (+10,06%) επίσης επιτέθηκε, παρομοίως μιαν ανάσα από τις κορυφές της, η ΚΟΥΕΣ (+3,63%), αν και όχι αμιγώς πληροφορικής) απέχει 8% από τα δικά της, η ΙΛΥΔΑ (-2%) διατηρεί υπερκέρδη +200% στο εξάμηνο, η μικρή ΝΤΟΤΣΟΦΤ (αμετ.) είναι ..απλησίαστη και η αξιόμαχη REALCONS (+2,36%) συνέχισε να σπάει τα δικά της ρεκόρ.