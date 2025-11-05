Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την 65η συνεδρίαση στις τελευταίες 66 πάνω από τις 2.000 μονάδες, ένα ψυχολογικής σημασίας όριο που διεσώθη και σήμερα (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1.996,54 μονάδες), με κλείσιμο στις 2.014,47 μονάδες και οριακά κέρδη 0,04%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 199 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε αυτήν την κραταιά ανοδική τάση, που έχει συντηρηθεί τρία χρόνια, το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο τη σαφέστατη βελτίωση της μακροοικονομικής θέσης της χώρας και των θεμελιωδών μεγεθών των περισσότερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο Δείκτης παραμένει σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 1.950 και 2.130 μονάδων, με το κάτω όριο να συνιστά και επίπεδο κάτω από το οποίο η τάση θα κινδυνεύσει.

Προς το παρόν, η νευρικότητα είναι εμφανής, μιας και το ΧΑ έχει χάσει την κατεύθυνσή του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια καίρια μεταβλητή που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εκκίνηση ενός μεγάλου πτωτικού κύματος.

Τουναντίον, αν κοιτάξει κανείς το μεσοπρόθεσμο, μόνο θετικές εξελίξεις βλέπει, οπότε συνάγεται χονδρικά το συμπέρασμα της υψηλότερης πιθανότητας να υπάρξει ανοδική συνέχιση.

Και κάθε πλευροκόπημα μεταφράζεται ως αναζήτηση κατοχύρωσης κερδών, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν είναι αμελητέα.

Προφανώς, η κατάσταση στα διεθνή Χρηματιστήρια, και δη των αμερικανικών θα κρίνει για το αν και κατά πόσο θα «τολμήσουν» οι επενδυτές να επιτεθούν στο ελληνικό ταμπλό, θεωρώντας ότι ενδεχόμενη πίεση στη Wall Street θα αναγκάσει σε περαιτέρω πλαγιολίσθηση και το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν πρωταγωνιστή, τον AKTR (+4,18%). Η ανακοίνωση της εταιρείας για την είσοδό της στην αγορά LNG ήταν αρκετή για να τιμηθεί η μετοχή στο ταμπλό, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +5,9% και δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση με υψηλό τζίρο, σήμερα 944 χιλ. τεμάχια.

Για την ιστορία, η ανακοίνωση αφορά τη σύσταση της «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» με μετόχους την «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% (100% θυγατρική του Aktor) και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Αν και αφορά απευθείας στον AKTR, το γεγονός αυτό έχει προεκτάσεις αφενός αφορόν στο ενδιαφέρον για ενέργεια, στο πλαίσιο του απογαλακτισμού της Ευρώπης από το φ.α. της Ρωσίας εν ευθέτω χρόνω, αφετέρου αποτελεί μια επιβεβαίωση ότι τα επιχειρηματικά δρώμενα στην Ελλάδα καλά κρατούν.

Εν πάση περιπτώσει, τα αποτελέσματα των παραπάνω θα διαφανούν πολύ αργότερα, μιας και μιλάμε για μια συμβολική εκκίνηση όσων θα ακολουθήσουν.

Κατά τα λοιπά, οι 8 εναλλαγές προσήμου στον Γενικό Δείκτη αλλά και το κλείσιμο πέριξ του αμετάβλητου (οριακά θετικός, μάλιστα) παρά το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο -0,84% υποδεικνύουν την επιμονή των αγοραστών, παρά το γενικότερο αδύναμο κλίμα στα διεθνή Χρηματιστήρια.

H CENER (+2,07%) συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά, συσσωρεύοντας κέρδη 76% εντός του 2025, ενώ και η ΕΕΕ έβγαλε αντίδραση από τα 39, δυστυχώς με χλιαρό τζίρο μόλις 17900 τεμάχια.

Η ΔΕΗ (+0,5%) συνέχισε παντοδύναμη, με ελάχιστους πωλητές και παρά τη γενικότερη μέτρια εικόνα κινήθηκε σε νέα πολυετή υψηλά.

Ο τραπεζικός κλάδος, αν και πισωπάτησε υποαποδίδοντας, δεν τρόμαξε σε καμία φάση της συνεδρίασης, με τον Δείκτη τους στο -0,25% και με 95 εκατ. ευρώ τζίρο.

Ειδική μνεία στα αναμενόμενα αποτελέσματα των ΕΤΕ (αύριο, πριν το άνοιγμα) και ΑΛΦΑ (μεθάυριο πριν το άνοιγμα), ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (σε ισχύ 25/11/25).