Χρηματιστήριο Αθηνών

Χωρίς κατεύθυνση η σημερινή συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να αλλάζει 7 φορές πρόσημο, και να κλείνει κοντά στα χαμηλά ημέρας, με ελεγχόμενες απώλειες 0,25%. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διεκόπη το σερί των τριών συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων. Η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, μόλις 130 εκατ. έως τις δημοπρασίας και 156 στο κλείσιμο, με τα 14 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, και λίγες μετοχές να καταγράφουν αξιόλογο τζίρο. Μεταξύ αυτών, και ΒΙΟ, CENER, ΟΛΘ, ΚΡΙ, ΚΑΡΕΛ και ΙΝΛΟΤ, με τις δύο πρώτες σε πολυετή υψηλά και τις λοιπές με αρνητικό ημερήσιο πρόσημο.

Τα πρόσημα ήταν μικτά, με 51 ανοδικές μετοχές έναντι 56 πτωτικών και 46 αμετάβλητων.

Ο Δείκτης φαίνεται να θέλει να «πατήσει» στη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 2045 μονάδων, με επόμενη στάση τις 2090-2100, και αν συνεχίσει πλαγιοπτωτικά με τέτοιον τζίρο, το εν λόγω επίπεδο θα είναι ωραίο σημείο επανατοποθετήσεων.

Επιμέρους, δυνατά κινήθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, αυτήν τη φορά με πρωταγωνιστές τις ΒΙΟ (+1,33%) και CENER (+1,6%). Μετά την υπεραπόδοση της μικρής «αδελφής» ΕΛΧΑ στο τελευταίο διάστημα, η οποία είδε την κεφαλαιοποίηση του ενός δισεκ. ευρώ μετά από σχεδόν 18 έτη, σήμερα η CENER κατέγραψε ιστορικά υψηλά με καλή συναλλακτική δραστηριότητα (το «παιδί» των Ηellenic Cables-Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και Corinth Pipeworks -Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.˙ και η ΒΙΟ κατάφερε να επιστρέψει λίγο κάτω από τα 7 ευρώ, επίπεδα που έχει δοκιμάσει άλλες 4 φορές την τελευταία 17ετία.

Αμφότερες, δε, έχουν περιθώρια ανοδικής συνέχισης.

Η CREDIA προσπάθησε να καταγράψει νέα υψηλά τριμήνου, και παρόλο που τελικά δεν συντηρήθηκε το ενδοσυνεδριακό +4,5%, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά ισχυρή (+3,01%). Θυμίζουμε ότι εντός του 2025 έχει καταφέρει +136%, πρώτη σε απόδοση από όλες τις τραπεζικές μετοχές, με μια απαράμιλλη ανθεκτικότητα, κάτι που επιβεβαιώνει την ποιότητα της μετοχικής βάσης και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. H επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας συντηρεί τις προσδοκίες στο ταμπλό, έχοντας παράλληλα σχεδόν μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο.

Ο AKTR δοκίμασε -αποτυχημένα, αυτήν τη φορά- νέα υψηλά κίνησης, με φρέσκες τις μνήμες των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων (ενδεικτικά, ενισχυμένο ανεκτέλεστο 4,3 δισεκ. ευρώ, +65% ταμειακά διαθέσιμα (216 εκατ. ευρώ), υψηλό περιθώριο κέρδους, +121% ίδια κεφάλαια, -75% καθαρό δανεισμό (μόλις 25 εκατ. ευρώ, πλέον), +112% ΕΒΙΤDΑ κ.α.) Η μετοχή έχει κλείσει 10 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, όπου έχει κινηθεί από τα 5,4€ στα 8..

Στη ΡΕΒΟΙΛ βγήκε πωλητής (-6,32%), και μάλιστα με ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 10 φορές ανώτερη του μέσου όρου, σε μια ιδιαίτερη ημέρα από πλευράς ειδησεογραφίας. Η Revoil προχώρησε στην αποδοχή δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά ποσοστού 96,88% της Μαλτέζος Α.Ε., σε συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία μεταξύ €2,85 εκατ. και €3,30 εκατ., με την τελική τιμή να διαμορφώνεται ανάλογα με το κεφάλαιο κίνησης και τον καθαρό δανεισμό. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με βάση τα pro forma στοιχεία του 2024, η Μαλτέζος κατέγραψε κύκλο εργασιών €6,5 εκατ., EBITDA €1,13 εκατ. και καθαρό δανεισμό €259 χιλ., στοιχεία που μεταφράζονται σε αποτίμηση περίπου 2,5-3x EV/EBITDA, επίπεδο ιδιαίτερα ελκυστικό για μια εταιρεία με σταθερή θέση στην αγορά. Η Μαλτέζος διαθέτει περίπου 5% μερίδιο στον κλάδο των θερμοσιφώνων στην Ελλάδα και ξεχωρίζει για την ισχυρή παρουσία της στην κατηγορία των ανοξείδωτων προϊόντων (Inox).

Η εξαγορά σηματοδοτεί την πρώτη κίνηση της Revoil σε έναν νέο, συγγενή με την ενέργεια, τομέα δραστηριότητας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των εσόδων της και δημιουργώντας προοπτικές συνεργιών σε επίπεδο διανομής και εμπορικού δικτύου. Η χρηματοδότηση θα γίνει κυρίως από ίδια κεφάλαια, γεγονός που περιορίζει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και αναδεικνύει τη στρατηγική προσήλωση της διοίκησης στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.