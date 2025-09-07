Χρηματιστήριο: Η «επόμενη ημέρα» μετά το ιστορικό δεκάμηνο ράλι- Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών συνέθεσαν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία συμπλήρωσε 10 μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 46,22%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 87,71%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 36,325 δισ. ευρώ.

Η αγορά έκλεισε το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου με κέρδη 37,56%, με το ελληνικό Χρηματιστήριο να βρεθεί στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των αποδόσεων, μετά το Χρηματιστήριο του Βιετνάμ (+38,72%).

Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, η αγορά στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου διορθώνει, με αφορμή την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, διόρθωση που είναι αναμενόμενη. Η διόρθωση κρίνεται απόλυτα φυσιολογική και αφορά στο τελευταίο ανοδικό κύμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο κάτω από τις 1.500 μονάδες.

Τεχνικά η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών (2.126,18 μονάδες) δεν μεταβάλει τη «μεγάλη εικόνα». Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα εμφανίζονται «κόκκινες» τάσεις.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η ενδεχόμενη αδυναμία της να επιτύχει συναίνεση στο Κοινοβούλιο εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για τη συνέχεια.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στις αγορές, με τις πιέσεις να εντείνονται στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, αλλά και στις μετοχές των τραπεζών της χώρας. Η αστάθεια αυτή δεν περιορίζεται εντός των γαλλικών συνόρων.

Το επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών αβεβαιοτήτων που δημιουργούν έντονο κλίμα επιφυλακτικότητας. H ελληνική αγορά ενώ διατηρεί ακόμη θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων.

Η αποτίμηση της αγοράς

Παρά την ισχυρή άνοδο σε υψηλά 15 ετών, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σημειώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο δείκτης Forward P/E των ελληνικών μετοχών διαμορφώνεται στο 9,3x, 27% κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 30% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι επενδυτές επωφελούνται επίσης από υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία αγγίζει το 3,4%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,6%).

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή παραμένει μέτρια, με 5% για το 2025, 6% για το 2026 και 10% για το 2027, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2% το 2025 και στο 1,8% το 2026, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζικών μετοχών, σύμφωνα με την Euroxx, τα επικαιροποιημένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, δηλαδή με discount 15-20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς (P/E 8,8x για το 2027). Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και ενδεχόμενης καλύτερης διανομής μερισμάτων.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς στο δεκάμηνο Νοεμβρίου 2024-Αυγούστου 2025 βρήκε στηρίγματα: