Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση - Άμυνες από AKTR, MTLN και OPTIMA

Αδύναμα κινήθηκε, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το ελληνικό Χρηματιστήριο, την ίδια ώρα που που οι ευρωαγορές είχαν καλύτερη εικόνα όλη την ημέρα.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το ότι άνοιξε οριακά θετικός, συνέχισε πτωτικά, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά το -1,17%, στις 2009 μονάδες, με τους αγοραστές να απέχουν ακόμα και στις χαμηλότερες αποτιμήσεις σε πολλούς τίτλους της μεγάλης και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, τα πράγματα βελτιώθηκαν αισθητά, με τις τραπεζικές και άλλες δεικτοβαρείς μετοχές να βγάζουν άμυνες, προσπαθώντας να εξωραϊσουν την κατάσταση.

Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μέτριες απώλειες, -0,67%, και τη συναλλακτική δραστηριότητα να εμφανίζεται υψηλή, στα 194 εκατ. ευρώ μέχρι το κλείσιμο και άλλα 50 στις δημοπρασίες, ενώ τα 47 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Διαγραμματικά, όσο ο Δείκτης δεν «παίρνει πίσω» τις 2070 μονάδες, κινδυνεύει να βρεθεί στη ζώνη 1940-50.

Επιμέρους, τα φώτα εστράφησαν στην ΑΡΑΙΓ (-2,84%), η οποία παρά την ανακοίνωση εξαιρετικών (και αναμενόμενων, έως έναν βαθμό) αποτελεσμάτων εξαμήνου, πιέστηκε ιδιαίτερα.

Η μετοχή δοκίμασε ενδοσυνεδριακά για πέμπτη συνεδρίαση εντός του Σεπτεμβρίου το επίπεδο των 13,50 ευρώ, (κατέβηκε έως -4,11% σήμερα), από όπου και πάλι βγήκε συντονισμένη ανοδική αντίδραση, ώστε να εικάζεται ότι αφενός είναι μια σημαντική στήριξη, αφετέρου εφόσον διασπασθεί πτωτικά θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην εικόνα της -κατά τ’ άλλα- ανοδικής μετοχής.

Εντύπωση προκάλεσε για άλλη μια συνεδρίαση η OPTIMA (+1,56%), που συνέχισε ακάθεκτη σε νέα ιστορικά υψηλά παρά τη γενικότερη μέτρια εικόνα του Χρηματιστηρίου, και μάλιστα με υψηλό τζίρο 523 χιλ. τεμαχίων).

Σταθεροποιητικές τάσεις είδαμε στις ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, TITC, ΒΙΟ και AKTR. O τελευταίος έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, και επιβεβαίωσε την πολύ ποιοτική του ανοδική τάση, υπενθυμίζοντας ότι έχει γράψει 10 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, έχοντας επιβεβαιωθεί και από τα πρόσφατα εξαιρετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε σήμερα και ο ΟΛΘ, με ενδοσυνεδριακές απώλειες -4,09% αλλά το κλείσιμό του ήταν εξαιρετικό, στο αμετάβλητο. Σε κάθε περίπτωση, συντηρήθηκε το επίπεδο των 35 ευρώ για 6η ημέρα, από όπου θα μπορούσε η μετοχή να δοκιμάσει μια επιστροφή στα 38.

Η MTLN (+0,6%) αντέδρασε από τα χαμηλά μήνα που είδε χθες, ωστόσο και πάλι με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα. Η βασική ζώνη στήριξης παραμένει στα 48€, ενώ μακροπρόθεσμα η μετοχή έχει κάθε λόγο να κινηθεί προς τα 60.

Τέλος, για τον ΟΝΥΧ (-0,94%, 2,10€), τα τρέχοντα επίπεδα φάινονται ελκυστικά, καθώς βγαίνουν συνεχώς αγοραστές τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των 2€. Η μετοχή έχει μεγάλη πιθανότητα να προσπελάσει ακόμα και τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά των 2,30, υπενθυμίζοντας ότι όταν ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, διαπραγματευόταν λίγο κάτω από το 1€.