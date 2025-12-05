Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα

Με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα 176 εκατομμυρίων ευρώ, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει με κέρδη της τάξεως του 0,67%, σε υψηλά ημέρας στις 2.104,74 μονάδες.

Η συνεδρίαση ήταν καλή, τηρουμένων των αναλογιών, μιας και ο ΓΔ παρέμεινε σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, χωρίς ποτέ να απειληθεί το μικρό προβάδισμα των αγοραστών.

Το καλό κλίμα στην Αθήνα υποστηρίχτηκε και από την αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές, με τις ευρωπαϊκές να υπεραποδίδουν (λ.χ. DAX40 +0,9%, Eurostoxx50 +0,4%), ενώ και η αισιοδοξία έχει επανέλθει στη Wall Street μετά τις πιέσεις του πρώτου 20ημέρου του Νοεμβρίου.

Πέραν από τα αξιοπρεπή κέρδη στο ταμπλό, σημαντική παραμένει η παρατήρηση της αδυναμίας του Γενικού Δείκτη να ανέβει πάνω από τη ζώνη των 2.105 μονάδων.

Μια ζώνη που αφορά σε σημαντική αντίσταση, της οποίας η ισχύ έχει επιβεβαιωθεί στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας, 3ης, 4ης Δεκεμβρίου, και σήμερα.

Και προφανώς, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την ώθηση που θα πάρει η αγορά εν τη περιπτώσει πειστικής ανοδικής διάσπασης, με τον πρώτο στόχο να φαίνεται πάνω από τις 2.200 μονάδες.

Επιμέρους, νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψε η ΜΟΗ, και νέα υπερπολυετή υψηλά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ο AKTR. Ειδικά οι δύο τελευταίες έχουν δείξει εδώ και πολλούς μήνες ότι αφορούν σε εξαιρετικά ανθεκτικές μετοχές, μιας και αφενός δεν έχουν μείνει πολλοί πρόθυμοι να αποεπενδύσουν, αφετέρου όσοι κάνουν κάτι τέτοιο βρίσκουν άμεσα αγοραστές να υποστηρίξουν τους τίτλους σε κάθε επίπεδο.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη γενικότερη χρηματοοικονομική θέση τους, αφήνει θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια, και σίγουρα παραμένουν στις πρώτες θέσεις ενός υγιούς χαρτοφυλακίου στο ΧΑ.

Πολύ καλή η συμπεριφορά του ΟΠΑΠ, που συνεχίζει την «ανάρρωση» από τη ζώνη των 17€, μετά τις ανακοινώσεις περί συνένωσης με Allwyn. Πλέον, η μετοχή βρίσκεται κοντά στο άτυπο όριο των 19,04€, δίνοντας ανάσες σε όσους «τολμηρούς» δεν βγήκαν από την πολυαγαπημένη μετοχή (ή όσους ακόμα πιο τολμηρούς αγόρασαν πιο χαμηλά στην πτώση).

Ο ΣΑΡ συνεχίζει ανοδικά σε νέα υψηλά μήνα μετά τη χθεσινή διάσπαση των 12,50€ (και μάλιστα με αυξημένους όγκους). Με στήριξη τα 12,60-65 και στοπ κάτω από 12, μπορεί να «δουλευτεί» για μια επαναφορά μέχρι τα 15.

Αγοραστές έβγαλε προς το τέλος της συνεδρίασης η ΑΡΑΙΓ, που προσπαθεί να ξεκολλήσει από τη ραστώνη που την ταλαιπωρεί μερικές εβδομάδες, μην αμελώντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια από τις πλέον υποσχόμενες μετοχές, ήδη φανερά υποτιμημένη, και με πρώτο στόχο τα 16,60.

Ο τραπεζικός κλάδος υπεραπέδωσε. Ο Δείκτης τους έκλεισε στο +0,94%, με βοήθειες από ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ, ενώ θετικά μηνύματα στέλνει η ΟΡΤΙΜΑ που διέφυγε τον «κίνδυνο» στα 7,55-7,60 και πλέον προσπαθεί να μπει σε τροχιά για τα 8,80.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΟΤΟΕΛ σε υψηλά τριμήνου, προσπαθεί να βρει δυνάμεις και να αντιμετωπίσει την αντίσταση των 12,10 ευρώ, που αφορά στο άνω όριο της διετούς πλαγιοπτωτικότητας, με τα θεμελιώδη να μοιάζουν εντελώς διαφορετικά, και που θα δικαιολογούσαν μέχρι και τα 15€.