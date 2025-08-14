Χρηματιστήριο Αθηνών

Στις εννιά έφτασε ο αριθμός των συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων και ο Γενικός Δείκτης έχει σπάσει τα κοντέρ, μοιράζοντας απλόχερα κέρδη στους συμμετέχοντες. Η χρηματιστηριακή εβδομάδα, αν και μικρότερη, λόγω της αυριανής αργίας, δε θύμιζε σε τίποτα Αύγουστο, ειδικά στο κομμάτι της αγοράς που λέγεται τζίρος.

Το bull market είναι ισχυρό και οι τζίροι φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ με τη διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος να απλώνεται σε όλο το ταμπλό.

Σήμερα, αν και δυσκολεύτηκε προς το τέλος λόγω των κινήσεων profit taking, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,12% και στις 2,126,18 μονάδες με την αξία των συναλλαγών λίγο πάνω από 206 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες και σήμερα είχαν αγοραστές με την Optima Bank (+5,33%) να κλείνει σε νέα ιστορικά υψηλά όπως και η Τράπεζα Κύπρου (+2,16%). Νέα πολυετή υψηλά κατέγραψε και η Εθνική (+1,06%) και η Eurobank (+1,18%), ενώ στις τελικές δημοπρασίες έκλεισε με οριακή άνοδο και η Alpha Bank (+0,20%), βοηθώντας το Γενικό Δείκτη. Πολύτιμη και η βοήθεια της Jumbo (+0,06%), η οποία γύρισε στο τέλος θετική από απώλειες άνω του 1%.

Ξεχώρισε επίσης με νέα πολυετή υψηλά η Aktor (+3,62%) και με άνοδο 1,26% ολοκλήρωσε την εβδομάδα η Aegean.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην αυριανή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν και οι αγορές προεξοφλούν λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από την άλλη το κλίμα είναι ήδη καλό καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αύξησαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη FED το Σεπτέμβριο.

Η Deutsche Bank αύξησε τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες και δίνει σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 3,85 ευρώ από 3,35 ευρώ για την Alpha Bank, σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 8,70 ευρώ από 7,35 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 7,70 ευρώ από 6,65 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 3,85 ευρώ από 3,60 ευρώ για τη Eurobank και υποβαθμίζει τη σύσταση για την Εθνική Τράπεζα σε διακράτηση με τιμή στόχο τα 13,40 ευρώ από 11,85 ευρώ.

Η εικόνα στα μικρομεσαία δείχνει πως πολλές μετοχές με χαμηλές συναλλαγές καταγράφουν αξιόλογη άνοδο, αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι εγκλωβισμένοι είναι αρκετοί και χρειάζονται υψηλοί όγκοι για να γίνουν ανοδικές διασπάσεις αντιστάσεων.

Τα χαρτοφυλάκια έχουν ισχυροποιηθεί και η επενδυτική ψυχολογία κάνει τους μικρότερους κυρίως επενδυτές πιο πρόθυμους στην ανάληψη ρίσκου, με την προοπτική να αποκομίσουν γρήγορο κέρδος.

Ξεχώρισαν Doppler (+6,72%), Λανακάμ (+6,71%), Ιατρικό Αθηνών (+6,13%) και Έλαστρον (+5,88%). Υποχώρησε η Ακρίτας (-11,16%), η Κλ.Ναυπάκτου (-4,35%) και η Ίλυδα (-3,08%).