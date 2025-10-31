Χρηματιστήριο Αθηνών: «Στοπ» στο ανοδικό μηνιαίο σερί - Χάθηκαν οι 2.000 μονάδες

Για τρίτη συνεδρίαση μέσα στην εβδομάδα, οι επίδοξοι αγοραστές παγιδεύτηκαν, καθώς το θετικό άνοιγμα μετετράπη γρήγορα σε πεδίο ρευστοποιήσεων.

Η μόνη διαφορά στη σημερινή συνεδρίαση ήταν τα προφανή και ισχυρά αντανακλαστικά στη ζώνη των 1980 μονάδων που συνιστούσε και τεχνική στήριξη, με τους περισσότερους τίτλους να καταγράφουν εκεί τα ενδοσυνεδριακά τους χαμηλά.

Έκτοτε, παρατηρήθηκε μια συντονισμένη προσπάθεια να αμβλυνθούν οι πιέσεις, κάτι που επετέυχθη καθώς ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τη στήριξη και έκλεισε στο -0,5% στις 1995 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γράψαμε τον χειρότερο -και μοναδικό πτωτικό- μήνα του έτους, με σωρευτικές απώλειες 1,92%, που σε καμία περίπτωση δεν απείλησε την κραταιά μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

Εξάλλου, τα κέρδη του 2025 αγγίζουν το 35% για τον Γενικό Δείκτη και 73% για τον Τραπεζικό, μια ποσοτική αποτύπωση του τί συμβαίνει στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Και αυτό, μπορεί εύκολα να συγκριθεί με την ποιοτική πλευρά, η οποία μοιάζει ακόμα καλύτερη, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά της ανόδου συνεπικουρούν στο ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες περιόδους της σύγχρονης χρηματιστηριακής ιστορίας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα, σήμερα ήταν υψηλή ακόμα και χωρίς τα πακέτα των 105 εκατ. ευρώ, συνολικά στα 352, η υψηλότερη της εβδομάδας.

Στη σημερινή συνεδρίαση, πρωταγωνιστές ήταν μοιραία οι μετοχές των Helleniq Energy και Metlen, λόγω του placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HelleniQ Energy.

Και όπως ήταν λογικό, η μεν MTLN κινήθηκε έντονα ανοδικα, μιας και ενισχύεται το αφήγημα της απευθείας υποστήριξης του επιχειρηματία στην ταλαιπωρημένη (αλλά αξιόλογη) μετοχή του˙ τα δε ΕΛΠΕ αντιμετώπισαν ισχυρές πιέσεις, καθώς αντίστοιχα οι επενδυτές εξέλαβαν αρνητικά την απομάκρυνση του Ομίλου από την ευκταία διασπορά που θα του χάριζε η MTLN, εστιάζοντας πλέον στη γνωστή συνταγή των ΑΠΕ. Ειδικότερα για τα ΕΛΠΕ, κατεγράφη ακραίος τζίρος 14 εκατ. τεμαχίων, 58 φορές ανώτερος του μέσου όρου, λόγω των ευμεγεθων πακέτων στα 7,55€. Η μετοχή ευρέθη σε νέα χαμηλά μήνα με απώλειες 5,68%.

Κατά τα λοιπά, τα εταιρικά αποτελέσματα των ΠΕΙΡ (σήμερα) και ΕΥΡΩΒ (χθες) ήταν ικανοποιητικά, όμως δεν επικοινωνήθηκαν καλά, μιας και πολλοί είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ότι η «αδύναμη» κερδοφορία των τραπεζών αφορά στην υψηλότατη συγκριτική βάση και όχι σε ουσιαστικό πρόβλημα.

Εν πάση περιπτώσει, η ΠΕΙΡ έδωσε εξαιρετικό σήμα εισόδου στα χαμηλά της πέριξ του 6,60-6,62, από όπου και αντέδρασε επιθετικά, ενώ η ΕΥΡΩΒ ακολούθησε πιο αμυντική πορεία.

Μιλώντας για τις τραπεζικές μετοχές, η ΟΡΤΙΜΑ απέδειξε την ανθεκτικότητά της, αντιδρώντας ανοδικά μετά από πολλές ημέρες πλαγιοκοπήματος. Η μετοχή θέλει την προσοχή της, καθώς όλη την εβδομάδα κλείνει χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά της χαμηλά, και έχει χτίσει μια αντίσταση στα 8,13-8,15, όπου «κάτι» δεν την αφήνει να συνεχίσει ανοδικά. Ενδεχόμενη πειστική διάσπαση του επιπέδου αυτού θα δώσει σημαντική ώθηση στη μετοχή, η οποία έχει κάθε λόγο να αναζητήσει τα 8,80.

Γενικολογώντας, μπορεί η συνεδρίαση να είχε πτωτικό χαρακτήρα, απέδειξε όμως το αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς υπήρξε προφανής η διάθεση για τοποθετήσεις, με πολλά χαρτιά όπως ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και AKTR να στέκονται αξιοπρεπώς.

Από τη μεσαία, ο μεγάλος νικητής ανεδείχθη το ΚΡΙ, που όχι μόνο δεν κατάλαβε από πιέσεις αλλά συνέχισε σε νέα υψηλά μήνα, σχεδόν 3 ευρώ υψηλότερα από τα χαμηλά του Οκτωβρίου, και με σοβαρή συμπεριφορά που μόνο θετικά μπορεί κάποιος να εκλάβει.