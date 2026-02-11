Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οριακά οι αγοραστές

Το ελληνικό Χρηματιστήριο επέδειξε, για άλλη μια φορά, την εξαιρετική συμπεριφορά που μας έχει συνηθίσει πολλούς μήνες τώρα.

Μολονότι οι πωλητές ξεκίνησαν ορεξάτοι, βυθίζοντας τον Γενικό Δείκτη σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,1%, μολαταύτα οι περισσότερες εισηγμένες βρήκαν τις απαραίτητες στηρίξεις.

Κι έτσι, ο Δείκτης επέστρεψε στο αμετάβλητο (+0,02%) μετά από 13 εναλλαγές προσήμου, με επιτάχυνση του τζίρου στο τελευταίο δίωρο, πράγμα που σημαίνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο.

Τελικά, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 320 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Εξάλλου, το πλαγιοκόπημα των τελευταίων ημερών βρίσκει έρεισμα κυρίως στην αρνητική εξέλιξη με τη MTLN και την αστοχία στις προβλέψεις, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί όσους προεξόφλησαν καλύτερες μέρες να αποεπενδύσουν, έστω και άτσαλα.

Το κλίμα παραμένει καλό, ωστόσο είναι λογικό να επέρχονται αναδιαρθρώσεις, άλλες φορές «αναγκαστικές» (ώστε οι κατέχοντες να υποστηρίξουν τις θέσεις τους) κι άλλοτε «κερδοσκοπικές» (ώστε κάποιοι να επωφεληθούν από τη σαφέστατη υποτίμηση της μετοχής.

Υπό αυτήν τη θεώρηση, «κερδισμένες» είθισται να είναι μια ομάδα μετοχών με πολύ στιβαρή μετοχική βάση, μιας και οι εν λόγω αποενδύσεις δεν λαμβάνουν ποτέ χώρα, και στο δικό μας ταμπλό μερικές από αυτές ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, AKTR, ΚΡΙ, BOCHGR, OPTIMA και ΕΕΕ.

Ο τραπεζικός κλάδος επιβάρυνε την κατάσταση, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο -1,39%. Η ΑΛΦΑ ήταν ουραγός (-3,69%), ωστόσο τα 4-4,05€ αποτελούν σοβαρή στήριξη, από όπου μπορεί η μετοχή να επιστρέψει στα υψηλά της κίνησης, και -γιατί όχι- να δει τα 4,70.

Η ΜΟΗ, προφανώς επηρεασμένη από την «μη είσοδό» της στον MSCI αντιμετώπισε ρευστοποιήσεις, που την έφεραν μέσα στην ημέρα έως και στο -3,7%. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν εκροές (όπως τον Αύγουστο του 2024 όταν και έβγαινε από τις τάξεις του δείκτη standard), οι ρευστοποιήσεις δεν επεκτάθηκαν και αφορούσαν τελικά σε όσους προεξοφλητικά πόνταραν στην εν λόγω είσοδο, σε ένα στοίχημα που απλά δεν τους βγήκε.

Ενδιαφέρουσα και η συμπεριφορά της ΔΕΗ, που ..αθόρυβα μάζεψε από τα 19,30, έχοντας πολύ καλό στήσιμο για τα 20,20 σε πρώτη φάση, χωρίς να αποκλείεται κίνηση προς τα 22, θυμίζοντας ότι διατρέχει μια συσσώρευση μεταξύ 19,30-20,50.

Τα ΕΛΠΕ πάτησαν καλά στα 9,10, και με βραχυπρόθεσμη έξοδο κάτω από 9€ μπορούν να κυνηγήσουν τα 9,80-10€.

Σε μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, «ευκαιρία» δίνει το SOFTWEB, που έχει ήδη διορθώσει 20% από τα ιστορικά υψηλά, μετά το υπέροχο ανοδικό ράλι του Δεκεμβρίου (από τα 2€ σκαρφάλωσε στα 3,5).

Επόμενη βασική στήριξη οριοθετείται στα 2,5€. Επίσης, ο ΝΑΚΑΣ παραμένει για 13η συνεδρίαση στη βάση των 3,50-3,55, με επόμενο επίπεδο τα 4,20, σήμερα με «υψηλή» συναλλακτική δραστηριότητα 3400 τεμαχίων (τετραπλάσια από τη συνηθισμένη).

Τέλος, η EIS βρίσκει τις πρώτες στηρίξεις στη ζώνη των 1,80, χωρίς να αποκλείονται τα 2,40 σε σύντομο χρονικό διάστημα.