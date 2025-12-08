Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι αγοραστές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σήμερα εντός στενού εύρους διακύμανσης, χωρίς να προσθέσει κάτι επιπλέον στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη, τουλάχιστον με τα δεδομένα που βρίσκονται στο τραπέζι.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 257 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78,5 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης έχει κατοχυρώσει το σημαντικό επίπεδο των 2.100-2.105 μονάδων, ενώ σήμερα απέδειξε ότι αυτό έχει μετατραπεί σε ζώνη στήριξης.

Οι επενδυτές συνεχίζουν και προεξοφλούν αφενός ένα καλό κλείσιμο 2025, αφετέρου ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο 2026, ώστε να φαίνεται και η απροθυμία αποεπένδυσης από μια πληθώρα τίτλων.

Το θετικό σενάριο θέλει τον Δείκτη να προσεγγίζει την περιοχή των 2.180-2.200, ενώ η αγορά αναμένει από τις τραπεζικές μετοχές την ευκταία υπεραπόδοση που θα δώσει νέα καύσιμα στο ταμπλό.

Ήδη ο Τραπεζικός Δείκτης έχει δώσει δείγματα, αντιμετωπίζοντας για άλλη μια φορά σήμερα (όπως και στις συνεδριάσεις της 26ης Νοεμβρίου και 2ας Δεκεμβρίου) τις 2.370 μονάδες, με ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ να σημειώνουν νέα υψηλά μήνα.

Εξόφθαλμα πλέον, η ΟΡΤΙΜΑ έχει «μείνει πίσω», χάνοντας 11,6% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά της υψηλά, την ίδια ώρα που ο Τραπεζικός Δείκτης χάνει 4,4%. Μιλώντας για υποτιμημένα χαρτιά, οι CREDIA και ΑΛΦΑ έχουν μείνει επίσης πίσω, ωστόσο αναγνωρίζοντας τον πολύ πιο επιθετικό χαρακτήρα της CREDIA, θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι έως και «εύκολο» για εκείνην να κάνει άλματα εμπρός.

Κίνηση έδωσε σήμερα και η ΙΝΤΕΚ, που κατάφερε να προσπεράσει τα 6€ μετά από έναν μήνα ταλαιπωρίας (κλείσιμο 6,05€, +3,42%). Η μετοχή παραμένει αφενός «υποτιμημένη» βάσει των προσδοκιών για τη συνέχεια, αφετέρου ιδιαίτερα αμυντική, με μικρές διακυμάνσεις. Κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό, μιας και ενδεχομένως να «σώσει» την παρτίδα σε περίπτωση πισωγυρίσματος της αγοράς, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι μια αξιόλογη περίπτωση. Σήμερα υπήρξε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στον τίτλο, 5 φορές ανώτερη του μέσου όρου, στα 257 χιλ. τεμάχια.

Η EIS συνέχισε την έντονα επιθετική κίνηση, πλησιάζοντας τα 30 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση. Ο τίτλος κερδίζει 50% στο εξάμηνο, προεξοφλώντας ότι... κάτι τρέχει, μαγνητίζοντας έτσι το επενδυτικό κοινό. Αν και είναι μικρής κεφαλαιοποίησης, έχει σχετικά καλή εμπορευσιμότητα με ελάχιστο spread μεταξύ αγοραστή και πωλητή, ενώ παράλληλα έχει αποκτήσει ανθεκτικό momentum. Σημειώνεται για την ιστορία ότι η μετοχή (πρώην Ευρωσύμβουλοι, μέχρι τον Ιούλιο του 2025) αποτιμάτο στα ..0,2€ πριν έξι χρόνια, ενώ «πάλευε» στη ζώνη του 0,5-0,6 μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε η CENER, με επίσης υψηλό τζίρο, ενώ και η μητρική ΒΙΟ συνέχισε ανοδικά πάνω από τα 11€ μετά από 19 έτη. Ιστορικά υψηλά είδε και η ΜΟΗ, σταθερά πάνω από τα 30€, ενώ τα «υποτιμημένα» ΕΛΠΕ κατάφεραν οριακά να προσπεράσουν τα 8,6€ μετά από έναν μήνα.

Η QLCO κατάφερε άλλη μια καλή συνεδρίαση, συνεχίζοντας σε νεότερα υψηλά ζωής. Και μάλιστα, για άλλη μια φορά, αυτά επετεύχθησαν συνοδεία ισχυρών όγκων 274 χιλ. τεμαχίων.

Νέες κορυφές σημείωσαν οι ασταμάτητες ΓΕΚΤΕΡΝΑ και AKTR, έστω και με οριακά κέρδη, δύο από τις καλύτερες μετοχές στο ταμπλό. Πέραν από την προφανή υπεραπόδοση, σημειώνονται οι προσδοκίες για τη συνέχεια αλλά και η ισχυρή μετοχική βάση που επιβεβαιωμένα, πλέον, έχουν, μετά από τόσους πολλούς μήνες ποιοτικής τάσης.

Απογοήτευσης συνέχεια για τους φίλους της MTLN, που παρέμεινε πτωτική, σήμερα στο -2,82%, παρά την προ ημερών προσπάθεια να προσπεράσει τα 45. Η επόμενη στήριξη φαίνεται στη ζώνη των 39,80-40,10. Από την άλλη, θα χρειαστεί μια πειστική κατοχύρωση των 45 ευρώ για να αλλάξει το αφήγημα, που σε αυτήν τη φάση παραμένει βραχυπρόθεσμα αρνητικό.