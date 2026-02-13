Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες 2,82%

Την πρώτη πτωτική εβδομάδα μετά από 8 συνεχόμενες ανοδικές έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης, στα χαμηλά ημέρας στο -2,82%.

Καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση του 2026, και με τις μεγαλύτερες απώλειες μετά από εκείνη της συνεδρίασης του Απριλίου 2025, εν μέσω επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, κατά τη liberation day (-7,43%).

Κατ΄ αυτόν το τρόπο, ο Γενικός Δείκτης έχασε τη στήριξη των 2.310 μονάδων που οριοθετούσε το ανοδικό momentum του έτους.

Ωστόσο, ήταν πασιφανής η ασυγχρόνιστη κίνηση, μιας και οι διεθνείς αγορές δεν είχαν τέτοια εικόνα, και ενδεικτικά ο S&P500 εκινείτο στο αμετάβλητο στο κλείσιμο του ΓΔ, και ο γερμανικός DAX40 κέρδιζε 0,1%.

Η συνδυασμένη μετάφραση της ενδεχόμενης καθυστέρησης απανθρακοποίησης των τσιμεντοβιομηχανιών (άρα και της κατάργησης δωρεάν αδειών ρύπων) και της κινδυνολογίας σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του ΑΠ για τα δάνεια υπό ν. 3869/2010 («Κατσέλη») επιβάρυνε το κλίμα, ώστε η αγορά «να βρει αφορμή» για διόρθωση.

Δεν πρέπει να αμελείται, εξάλλου, το γεγονός των υπεραποδόσεων σε πάρα πολλούς τίτλους στο ταμπλό, ώστε να λογίζεται «εύκολη» η μερική ή ολική ρευστοποίηση στην πρώτη ευκαιρία, και ειδικότερα από τους βραχυπρόθεσμους.

Υπό αυτήν τη θεώρηση, τίποτα δεν έχει αλλάξει στη μεγάλη εικόνα, με το επενδυτικό αφήγημα να παραμένει ιδιαίτερα θετικό, και όλους τους βασικούς παράγοντες που είτε οδήγησαν μέχρι εδώ τα πράγματα, ή ακόμα και δικαιολογούν ανοδική συνέχιση, να είναι παρόντες.

Η επικράτηση των πωλητών ήταν καθολική, με μόλις 15 μετοχές να συντηρούνται ανοδικές έναντι 101 πτωτικών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 390 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 19 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε γενικές γραμμές, δεν υπήρξαν υπερβολές, παρά το βαθύ κόκκινο και την απουσία αγοραστών. Οι περισσότεροι τίτλοι «διόρθωσαν», κάποιοι σημαντικά, αλλά πάντα στο πλαίσιο μιας υγιούς διορθωτικής κίνησης, που -έως και- απαιτείται σε παρατεταμένα ανοδικά σκέλη.

Κάποιοι, όμως, ανάγκασαν τους επενδυτές να ξανασκεφτούν την τοποθέτησή τους, και σε συνδυασμό με την ειδησεογραφία στραγγαλίστηκαν.

Μεταξύ αυτών, ο TITC (-9,19%), που κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση από εκείνες στην πανδημία (με αποκορύφωμα το -19,8% της 9ης Μαρτίου 2020)˙ η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,51%) που έδωσε ευκαιρία στη ζώνη των 35 για επανείσοδο, και κατά κοινή ομολογία ένας από τους κορυφαίους επενδυτικούς προορισμούς, με επόμενο στόχο τη ζώνη των 40€˙ η ΔΕΗ (-4,27%) που αντανακλαστικά από την (ενδεχόμενη) εξέλιξη με τις άδεις ρύπων παρουσίασε ρευστοποιήσεις˙ η BOCHGR (-3,94%), σε έκπτωση, με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε λίγες ημέρες με αγωνία.

Ο τραπεζικός κλάδος πιέστηκε, όπως ήταν λογικό, απορροφώντας και μεγάλο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας, μιας και τα στοιχήματα για τη συνέχεια παραμένουν θετικά, εν όψει και των αποτελεσμάτων των περισσοτέρων. Θετική έκπληξη η CREDIA (+0,76%), που παρά την πολυήμερη πτώση, επέδειξε ανθεκτικότητα γύρω από τα 1,30€.

Η ΒΙΟ (-1,39%) τράβηξε τα βλέμματα, καθώς από τα χαμηλά της συνεδρίασης -5,6% βρήκε δυνάμεις, ενώ και η CENER δεν αντιμετώπισε «πολλά» προβλήματα, σε αντίθεση με την ΕΛΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστά ελέω αργίας Washington's Birthday, κάτι που επιβάρυνε και τις επενδυτικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση.