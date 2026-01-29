Χρηματιστήριο Αθηνών: Profit taking έφερε απώλειες 0,54%

Μετά από 5 εναλλαγές προσήμου και νευρικότητα στα πρωινά ενδοσυνεδριακά υψηλά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά με ελεγχόμενες απώλειες 0,54%.

Ειδικότερα, μολονότι ξεκίνησε δυνατά (άλλη μια) συνεδρίαση, καταγράφοντας κέρδη έως και +1,06%, τελικά οι πωλητές αναχαίτισαν την κίνηση, οδηγώντας τον Δείκτη κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Έτσι, διεκόπη το σερί των 3 ανοδικών συνεδριάσεων, ώστε «απλά» ο Δείκτης να μην καταγράψει νέα πολυετή υψηλά, χωρίς να μπορεί κανείς να μιλήσει σε αυτήν τη φάση για αντιστροφή της τόσο ισχυρής ανοδικότητας.

Τη στάθμιση του ταμπλό επιβάρυναν οι τραπεζικές μετοχές, κυρίως οι τέσσερεις «παλιές» (όλες σε αρνητικό έδαφος), με τον Δείκτη τους να κλείνει κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 2,37%.

Εις πείσμα, τη σκυτάλη πήρε η «ξεχασμένη» ΟΡΤΙΜΑ (+3,46%), που υπεραπέδωσε και πλησίασε τα προ μηνών επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, και προφανώς η πιο «αδικημένη» από όλες στις τελευταίες εβδομάδες. Παρατηρώντας ότι και οι ... ξαδέλφες REALCONS και MOH βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.

Από κει και πέρα, με την πρωθύστερη παρατήρηση ότι οι απώλειες σήμερα στο ΧΑ ήταν (μάλλον) αποτέλεσμα ρευστοποιήσεων, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 641 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 145 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Υπενθυμίζοντας ότι ο ΓΔ διανύει την 7η συνεχόμενη ανοδική του εβδομάδα (την 10η επί συνόλω 11), και λογικό είναι να υπάρχουν πτωτικές συνεδριάσεις-σφήνες, όπως η σημερινή.

Επιμέρους, η ΔΕΗ (+1,56%) προσπέρασε τα 20€ για πρώτη φορά μετά από τον Ιούλιο του 2008. Μολονότι χιλιοειπωμένο, η ανοδική αυτή προσπάθεια (η μετοχή «έρχεται» από τα 3 ευρώ, 10 χρόνια πριν) είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς ότι αντιμετώπισε σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα, ώστε τα εύσημα να τα παίρνει η διοίκηση, άνευ ετέρου, για μια τόσο σοβαρή δουλειά, με μεσο-μακροπρόθεσμες προεκτάσεις.

Αφυπνίστηκε ο ΟΠΑΠ (+1,64%), στον ρυθμό της εν ευθέτω χρόνω αναθεώρησης δεικτών και αναβάθμισης του ΧΑ, ενώ και ο μερισματοφόρος ΔΑΑ (+1,14%) βρήκε καύσιμα για νεότερα ιστορικά υψηλά. Περί αυτού, αν και δεν δικαιολογείται με λογικά επιχειρήματα κάποια υπεραπόδοση του τίτλου, ωστόσο μια τόσο αμυντική και συνάμα θετική συμπεριφορά είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Ένας άλλος σπουδαίος τίτλος, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,15%), επέμεινε σε νεότερα ιστορικά υψηλά, ασταμάτητη, στον όγδοο ανοδικό μήνα στους τελευταίους εννέα, με το αμελητέο -0,27% του πτωτικού.

Τέλος, από τη μεσαία κεφ/ση, το ΚΡΙ έλαμψε σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ και η ΟΤΟΕΛ συνεχίζει την ανοδική κίνηση μετά τη διάσπαση των 12-12.20€.