Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιες εισηγμένες χρύσωσαν τους μετόχους

Το 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ κερδών για τις εισηγμένες και δεν αποτελεί έκπληξη ότι εντός του 2025 τα μερίσματα που μοιράστηκαν από τα κέρδη της χρήσης του 2024 διαμορφώθηκαν στα 6 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΧΑΕ, 88 εισηγμένες μέσα από μερίσματα, προμερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου μοίρασαν στους μετόχους χρηματικές διανομές αξίας 6 δισ. ευρώ, τις μεγαλύτερες από το 2007 όταν είχαν ανέλθει στα 5,4 δισ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, αλλά τότε ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών ήταν διπλάσιος σε σχέση με σήμερα και υπήρχαν και 12 τράπεζες.

Οι τράπεζες, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, πρωτοστάτησαν στο ρεκόρ αυτό αφού στην πρώτη δεκάδα των εταιρειών με τις μεγαλύτερες χρηματικές διανομές βρίσκονται τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γενικότερα, με τη συνδρομή των τραπεζών από το 2024, τα μερίσματα που μοίραζαν οι εισηγμένες εκτινάχθηκαν, καθώς οι τράπεζες μοίρασαν μερίσματα για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια το 2024 από τα κέρδη χρήσης του 2023.

Στο 4% η μέση μερισματική απόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου

Η καλή πορεία όμως των κερδών και το 2025 επέτρεψε στις εισηγμένες να μοιράσουν και προμερίσματα εντός του 2025 από τα κέρδη της ίδιας χρήσης εξού και στο σύνολό τους οι χρηματικές διανομές εκτινάχθηκαν στα 6 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας τη μέση μερισματική απόδοση της αγοράς στο 4% – με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 151 δισ. ευρώ – ξεπερνώντας κατά πολύ τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, την πλειοψηφία των εταιρειών ομολόγων αλλά και των προθεσμιακών καταθέσεων. Για τα επιτόκια των απλών καταθέσεων ούτε λόγος αφού κινούνται κοντά στο 0,10%-0,20%.

Μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις είχαν καταγραφεί το 2008 με 6,6% και το 2011 με 4,4%. Την περσινή χρήση αντάμειψαν τους μετόχους τους περίπου 87 εισηγμένες εταιρείες, ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των εισηγμένων που δείχνει τη δυναμική της αγοράς.

Σημειώνεται πως οι χρηματικές διανομές προσαυξάνονται και από τις ίδιες μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι εισηγμένες, καθώς οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα. Επίσης, οι επιστροφές κεφαλαίου δεν φορολογούνται, όπως δεν φορολογούνται και τα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Τι προβλέπεται για τα μερίσματα το 2026

Οι προβλέψεις για τις χρηματικές διανομές του 2026 είναι ευοίωνες για τρεις λόγους: Πρώτον όλα δείχνουν ότι τα κέρδη των εισηγμένων το 2025 θα σημειώσουν νέο ρεκόρ και θα συμβάλλουν στη διανομή μεγαλύτερων μερισμάτων.

Δεύτερον, εντός του 2026 θα αρχίσουν να αποδίδουν τα επενδυτικά προγράμματα αρκετών εισηγμένων από το ταμείο ανάκαμψης που θα ενισχύσουν την κερδοφορία των εταιρειών και θα διευκολύνουν τη διανομή προμερισμάτων και τρίτον και σημαντικότερο, πολλές εισηγμένες έχουν επισήμως τοποθετηθεί για τη μερισματική τους πολιτική και εμφανίζονται αποφασισμένες να βελτιώσουν το pay out ratio.

Δηλαδή το ποσοστό επί των καθαρών κερδών που θα μοιράσουν ως μέρισμα. Μεταξύ αυτών και οι τράπεζες οι οποίες σύμφωνα με τις διοικήσεις τους θα μοιράσουν ως μέρισμα το 50%-60% των καθαρών κερδών τους. Ηδη μια καλή παρακαταθήκη για το ύψος των μερισμάτων που θα διανεμηθούν το 2026 είναι οι ανακοινώσεις των Hellenic Energy, Jumbo και Πλαστικά Θράκης για τη διανομή έκτακτων μερισμάτων και της Ideal για επιστροφή κεφαλαίου.

Η Ηellenic Energy θα πληρώσει στις 26 Ιανουαρίου προμέρισμα 0,20 ευρώ (61,1 εκατ. ευρώ), η Jumbo στο τέλος Μαρτίου έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ (67,2 εκατ. ευρώ), τα Πλαστικά Θράκης στις 23 Ιανουαρίου 0,068 ευρώ (3 εκατ. ευρώ) και η Ideal Holdings επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ (8,4 εκατ. ευρώ) στις 2 Μαρτίου.