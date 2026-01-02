Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ποδαρικό» στο 2026 με άνοδο 1%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω θετικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.142,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1.05%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 24,83 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,35%), της Eurobank (+2,26%), της Πειραιώς (+1,62%), της Metlen (+1,19%) Alpha Bank (+1,17%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,15%) και της Σαράντης (-0,73%).

Ανοδικά κινούνται 73 μετοχές, 19 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+20,97%) και ΚΡΙ ΚΡΙ (+4,21%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Performance (-2,17%) και Coca Cola HBC (-1,70%).