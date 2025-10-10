Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.100 μονάδες με πρωταγωνιστές ΟΤΕ και ΔΕΗ

Το ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά, στην τέταρτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, μετά την ιστορικής σημασίας αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE Russell.

Μολονότι ο Γενικός Δείκτης άλλαξε πρόσημο δώδεκα φορές, τελικά κατάφερε να κλείσει θετικός, κοντά στα υψηλά ημέρας, με κέρδη 0,58% στις 2.110 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έκλεισε την τρίτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, με σωρευτικά κέρδη 43,59% από την αρχή του έτους, όντας και εκείνος με την υψηλότερη απόδοση από όλα τα «μεγάλα» Χρηματιστήρια παγκοσμίως.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από διστακτικότητα, μικτά πρόσημα και επιλεκτικές αναδιαρθρώσεις, μιας και η διάχυση της ρευστότητας έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.

Τούτο, δε, είναι από φυσιολογικό έως και ευκταίο σε μια ανοδική τάση, μιας και έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα μια «προτίμηση» σε λίγους τίτλους, όπως τις τραπεζικές μετοχές, της μετοχές του Ομίλου Viohalco, τη ΔΕΗ, τον AKTR κ.α. Σήμερα, όμως, προς επίρρωσιν, ο AKTR έκλεισε την πρώτη πτωτική εβδομάδα μετά από 13 συνεχόμενες ανοδικές, ο ΔΤΡ σήμερα υποαπέδωσε στο +0,31% έναντι του Γενικού, ενώ άλλοι τίτλοι «πήραν ανάσες».

Κοιτώντας μεμονωμένα τις μετοχές, παραμένει η «άδικη» υποτίμηση σε EEE (1,04%), ΤΙΤC (+0,54%), MTLN (+0,04%), ΣΑΡ (+2,33%), ΑΡΑΙΓ (+2,71%) και ΜΠΕΛΑ (+1,44%), οι οποίες υποαποδίδουν αισθητά από τον Γενικό Δείκτη.

Βεβαίως, άσχετα με τη σημαντικού βαθμού καθίζησή τους το τελευταίο διάστημα, καταγράφουν όλες -πλην TITC- θετικές αποδόσεις από 1/1: ΕΕΕ +16%, ΜΤLN +41%, ΣΑΡ +21%, ΑΡΑΙΓ +34%, ΜΠΕΛΑ +10% (TITC -8%).

Για τους λάτρεις των στατιστικών, στην πρώτη εξάδα στο εξεταζόμενο διάστημα φιγουράρουν 5 τραπεζικές μετοχές (ΟΡΤΙΜΑ +100%, ΠΕΙΡ +97%, ΕΤΕ +81%, BOCHGR +72% και ΕΥΡΩΒ +64%), με τον AKTR ανάμεσά τους (+79%). Η ΕΥΡΩΒ, αν και «υπολείπεται», σημείωσε σήμερα νέα πολυετή υψηλά με κέρδη +1,67%.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco συνέχισαν ανοδικά για άλλη μια συνεδρίαση, με τη CENER (+1,04%) να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, τα 19α για φέτος, στην 9η συνεχόμενη ανοδική της συνεδρίαση, ενώ ΕΛΧΑ (+1,14%) και ΒΙΟ (+1,12%) παρέμειναν κοντά στα πολυετή υψηλά τους.

Η ΔΕΗ (+1,72%) συνέχισε να υποστηρίζεται, δοκιμάζει για 7η φορά το τελευταίο τρίμηνο τη ζώνη των 14,70-14,75, που αφορά σε υψηλά 15ετίας.

Από τη μεσαία κεφ/ση, o ΑΔΜΗΕ υπεραπέδωσε (+6,21%) στην καλύτερη συνεδρίαση του διμήνου, όπου και πλαγιολισθαίνει σημαντικά, με επιπλέον επιβάρυνση από τις αρνητικές εξελίξεις με τους Κυπρίους. Βεβαίως, παρά την «τόσο κακή» εικόνα των τελευταίων εβδομάδων, έχει χάσει ..50 σεντς από τα 3,5 που είδε στα τέλη Αυγούστου.

Τέλος, η ΙΝΛΟΤ (+0,34%), αν και ξεκίνησε δυνατά με ενδοσυνεδριακό υψηλό τα 1,20€ (+2,56%), τελικά δεν συντήρησε την ορμή και έμεινε να διαπραγματεύεται όλη την ημέρα σε στενό εύρος. Οι επενδυτές περιμένουν πολλά από αυτήν, μετά και την ΑΜΚ της, ενώ και η ΙΝΤΚΑ (αμετ.) ακολουθεί κατά πόδας.

Κλείνοντας, αξίζει να σχολιαστεί ότι η «χλιαρή» εικόνα του Χρηματιστηρίου στις συνεδριάσεις αμέσως μετά την αναβάθμιση από τον Οίκο δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, τουναντίον αφορά σε ώριμη συμπεριφορά, με τους επενδυτές να μοιάζουν «καλά διαβασμένοι», υπό την έννοια ότι αφενός έως έναν βαθμό είχαν προεξοφλήσει μια τέτοια εξέλιξη (που δεν έχει βραχυπρόθεσμη, αλλά μεσο-μακροπρόθεσμη αξία), αφετέρου δεν ενθουσιάστηκαν με αυτήν, συνεχίζοντας τις επιλεκτικές τοποθετήσεις ή/και τη διακράτηση θέσεων.