Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι πωλητές επικράτησαν στο τέλος της συνεδρίασης

Αδύναμο παρουσιάστηκε, σήμερα, το ελληνικό Χρηματιστήριο, παρατηρώντας ότι δεν υπήρξε διάθεση για υποστηρικτικές αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Παρά το γεγονός ότι οι ζημίες ήταν ελεγχόμενες και μικρές στο μεγαλύτερο μέρος, τελικά προς το κλείσιμο επιταχύνθηκαν οι πωλήσεις.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έχασε 1,01% και προσγειώθηκε στις 2.086,56 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 223 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 52 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Κρισιμότερο από τις, βραχυπρόθεσμης σημασίας απώλειες είναι το γεγονός ότι για άλλη μια φορά, οι αγοραστές αναχαιτίστηκαν στη ζώνη των 2105 μονάδων.

Μια ζώνη που αφορά σε σημαντική αντίσταση, της οποίας η ισχύ έχει επιβεβαιωθεί στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας Δεκεμβρίου και σήμερα.

Αφενός, κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα να «κουραστούν» οι επενδυτές και να αποφασίσουν να αναστείλουν τις τοποθετήσεις, ή ακόμα και να προβούν σε αμυντικές αποεπενδύσεις, εκκινώντας μια «άδικη» πτωτικότητα˙ αφετέρου, μια ενδεχόμενη προσπέλαση αυτής της ζώνης θα μπορούσε να δικαιολογήσει επιθετική κίνηση, με περιθώριο ανόδου πάνω από 125 μονάδες, και σε νέα πολυετή υψηλά.

Προς το παρόν, οι τραπεζικές μετοχές και μερικοί άλλοι τίτλοι αφέθηκαν, επιβαρύνοντας την κατά τ’ άλλα αδιάφορη εικόνα.

Από τις πρώτες, μόνο η CREDIA (+2,38%) κατάφερε να παραμείνει θετική, δοκιμάζοντας μάλιστα νέα υψηλά μήνα. Ο τίτλος κατοχύρωσε το 1,54 με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, και αν βοηθήσει το γενικό κλίμα μπορεί να δει τα 1,98, με πρώτη στάση τα 1,62.

Οι υπόλοιπες δεν είχαν καλή τύχη, με ουραγό την ΕΥΡΩΒ (-3,01%) που πήρε γρήγορα πίσω τα χθεσινά κέρδη, ενώ και η ΟΡΤΙΜΑ πάλεψε αξιοπρεπώς με το 7,60, που κράτησε προς το παρόν.

Το εν λόγω επίπεδο συνιστά στήριξη που δοκιμάζει για ένατη φορά το τελευταίο τετράμηνο (συνεδριάσεις 11-12-13 Αυγ., 2-3-4 Σεπ, 21 Νοε, 01 Δεκ. και σήμερα). Η τρέχουσα σωρευτική απομείωση (-16% σε λιγότερο από δύο μήνες) είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΟΡΤΙΜΑ, ίση με εκείνη του Ιουλίου, ενώ έχουν προηγηθεί η μεγάλη -27% εν μέσω δασμολογικής πολιτικής ΗΠΑ (liberation day Απριλίου 2025) και εκείνη η -22% στον Αύγουστο του 2024.

Από μη τραπεζικούς τίτλους, η ΕΕΕ και η MTLN επιβάρυναν το ταμπλό με απώλειες 0,74% και 2,28% αντίστοιχα.

Στα θετικά, η ΜΟΗ συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά ελάχιστα κάτω από τα 30€, η ΒΙΟ σε νέα πολυετή, ενώ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ δοκίμασε ενδοσυνεδριακά να κινηθεί πάνω από τα 25 μετά από πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τα κατοχυρώσει.

Η ΙΝΤΕΚ, μετά από σχεδόν δύο μήνες, δοκίμασε τα 6€ (αν και έκλεισε χαμηλότερα), το ΚΡΙ σταθεροποιείται για τα καλά πάνω από 19€ για μια «βόλτα» στα 22.

Τέλος, υπήρξε κινητικότητα στις ΑΕΕΑΠ: η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ κατέγραψε ιστορικά υψηλά μετά από δύο χρόνια διαπραγμάτευσης, η ΠΡΕΜΙΑ σε νέα υψηλά τριμήνου, και κάτω από τη σοβαρή αντίσταση των 1,40€ που αντέχει πάνω από 3 χρόνια, ενώ και η DIMAND πάλεψε με την αντίσταση των 10,20, που οριοθετεί τη συσσώρευση 9,20-10,20 από το καλοκαίρι, στον δρόμο για τα 11,50, κλείνοντας όμως αμετάβλητη.