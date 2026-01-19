Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές επικράτησαν παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις

Νέα υψηλά 16 ετών κατάφερε να καταγράψει ο Γενικός Δείκτης, σε μια, ομολογουμένως πολύ δύσκολη συνεδρίαση.

Η δυσκολία προέκυψε από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας και την αντιμετώπιση του Τραμπ με τους δασμούς προς την Ευρώπη, που έχουν επαναφέρει έντονα το ρίσκο γεωπολιτικής και εμπορικής κλιμάκωσης στις αγορές, καθώς η αμερικανική πλευρά έχει συνδέσει ευθέως την εμπορική πολιτική με γεωστρατηγικούς στόχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές κινήθηκαν έντονα πτωτικά στα πρώτα λεπτά συνεδρίασης, με τον ΓΔ να καταγράφει απώλειες έως και -1,35%, και τον ΔΤΡ έως και -1,95%.

Η κατάσταση ήταν επιβαρυμένη και από τη χαμηλή ορατότητα που είχαν οι επενδυτές ελέω αργίας στη Wall Street.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν γρήγορα άλλη τροπή στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς σταδιακά οι αγοραστές κατάφεραν, όχι μόνο να αναχαιτίσουν τις ρευστοποιήσεις, αλλά και να οδηγήσουν τα πράγματα σε θετικό έδαφος.

Κι έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη της τάξεως του 0,48% σε υψηλά ημέρας στις 2.256 μονάδες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να δίνει σεμινάρια ανθεκτικότητας, ο οποίος τερμάτισε στο +1,75%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 268 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μόλις τα 14 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Tα παραπάνω αποκτούν μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες παρέμειναν πιεσμένοι και κοντά στα χαμηλά συνεδρίασης καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να μπορέσουν ποτέ να αντιδράσουν αξιοπρεπώς. Ενδεικτικά, ο DAX40 κατέγραφε απώλειες 1,2% στο κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στην Αθήνα, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1,45%.

Μιλώντας γενικά, η αγορά «έδωσε ευκαιρία» επανατοποθέτησης υπέρ μιας παρατεταμένης ανοδικής τάσης, όμως η συνθήκη δεν ήταν ιδιαίτερα «εύκολη» για επενδυτικές αποφάσεις.

Τονίζεται δε ότι μια τέτοια συνεδρίαση σκιαγραφεί με τον καλύτερο τρόπο την άριστη συγκυρία, αποτυπώνοντας την ποιότητα της επενδυτικής βάσης.

Επιμέρους, όπως προελέχθη, ο τραπεζικός κλάδος παίρνει τα «εύσημα». Οι ΕΤΕ (+2,79%), ΕΥΡΩΒ (+2,37%) και ΠΕΙΡ (+1,98%) όχι μόνο δεν λύγισαν στις πιέσεις, αλλά κατάφεραν νεότερα πολυετή υψηλά. Μα και οι υπόλοιπες, αν και δεν υπεραπέδωσαν, εντυπωσίασαν με την ανθεκτικότητά τους.

Κάτι αντίστοιχο είδαμε και στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία επιβεβαίωσε ότι παραμένει μια από τις καλύτερες μετοχές στο ταμπλό. Δεν αντιμετώπισε εξαρχής σημαντικές πωλήσεις (ενδοσυνεδριακό -0,8%), και συνέχισε με «ευκολία» σε νεότερα ιστορικά υψηλά, κλείνοντας και την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι «κουβαλάει» ένα +8% (Τετάρτη), ένα +7% (Πέμπτη) και ένα +1,5% (Παρασκευή), σήμερα στο +1,14%, με εξαιρετικά υψηλούς όγκους συναλλαγών και στις τέσσερεις αυτές συνεδριάσεις.

AKTR, EEE, ΔΕΗ και ΣΑΡ επίσης επέδειξαν στιβαρή συμπεριφορά.

Στον αντίποδα, MTLN, ΜΠΕΛΑ και ΑΡΑΙΓ. Η πρώτη, δεν κράτησε ούτε τα 43, κινούμενη ξεκάθαρα στην περιοχή 40-45€, σήμερα στο -2,02% και προφανώς χωρίς υποστηρικτικές τάσεις˙ η δεύτερη, σε νέα χαμηλά τριμήνου, με απώλειες 1,53%.

Από κει και πέρα, το βραβείο της υπερβολής πηγαίνει στον ΑΒΑΚΑ, που κέρδισε 8,36% με σημαντικά αυξημένο τζίρο.

Τα ΕΛΠΕ (-3,10%) δεν πιέστηκαν λόγω της ημέρας, αλλά -κυρίως- λόγω της αποκοπής μερίσματος (0,20€).

Η ΒΥLOT τρόμαξε ενδοσυνεδριακά τους φίλους της (χαμηλό στα 1,01€), αλλά τελικά ..συμμαζεύτηκε με κέρδη 1,14%, σίγουρα όμως υπενθύμισε για τον επιθετικό της χαρακτήρα.

Η SOFTWEB, παρά το ετήσιο +100% και τη μικρή της κεφαλαιοποίηση, κρατήθηκε σε θετικό έδαφος, κλείνοντας στο +2,81%.

Τέλος, η ΕΚΤΕΡ, με φόντο την υπογραφή της σύμβασης για τα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό κατάφερε να δει νέα υψηλά 25ετίας (+1,6%), ενώ και η REALCONS κέρδισε 3% χωρίς να συναντήσει δυσκολίες.