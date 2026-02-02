Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Φεβρουάριος της επιστροφής στην πραγματικότητα

Καλά τα flows από τον MSCI, ωραίο το πάρτι και το «γαϊτανάκι» των αποδόσεων στη Μαρκέτα· ωστόσο, πολύ σύντομα η εγχώρια αγορά θα κληθεί να αξιολογήσει τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις του 2025. Το αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης θα αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση –προς τα πάνω ή προς τα κάτω– των προσδοκιών τόσο για τα μερίσματα όσο και για τη χρήση που μόλις ξεκίνησε.

Το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ για την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες πλέον έχουν εδραιώσει το τελικό αποτέλεσμα πάνω από τον πήχη των 10 δισ. ευρώ. Πέρυσι, το «κοντέρ» έγραψε 11,48 δισ. ευρώ, επίδοση ιδιαίτερα απαιτητική αν ληφθεί υπόψη η έκτακτη εγγραφή κερδών από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον ισολογισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το «χάντικαπ» των περίπου 700 εκατ. ευρώ δεν ήταν αμελητέο, ωστόσο η αγορά δείχνει ικανή να το απορροφήσει και να το ξεπεράσει.

Το 2025 ξεκίνησε με χαμηλότερες ταχύτητες, καθώς τα κέρδη των διυλιστηρίων –κλάδος-κλειδί για τη διαμόρφωση της τάσης στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες– εμφάνιζαν σημαντική υστέρηση στο πρώτο εξάμηνο. Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική. Στο εννεάμηνο, οι βασικές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που δημοσίευσαν αποτελέσματα αύξησαν τον ρυθμό τους, με άνοδο 11% στα λειτουργικά κέρδη και 31% στην καθαρή κερδοφορία, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μια τέταρτη διαδοχική χρονιά ρεκόρ.

Έχοντας πλέον ένα επαρκές δείγμα εκτιμήσεων από περίπου 50 εισηγμένες εταιρείες, το 2025 φαίνεται ότι οριακά θα ξεπεράσει τα 11,1 δισ. ευρώ του 2024. Οι τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν υποχώρηση κερδών κατά 7%, κλείνοντας τη χρονιά στα 5,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα καταγράψουν αύξηση κερδών 9%, στα 6,3 δισ. ευρώ.

Κοιτώντας τη χρήση που ξεκίνησε, το σύνολο των συγκλινουσών εκτιμήσεων της αγοράς προβλέπει αύξηση 8% στα λειτουργικά κέρδη και 9% στα καθαρά κέρδη των εμποροβιομηχανικών εταιρειών. Σε αντίθεση με το 2025, ο τραπεζικός κλάδος το 2026 αναμένεται να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο, με αύξηση κερδών 5,7%. Σε συνολικό επίπεδο, οι εκτιμήσεις οδηγούν σε αύξηση κερδών 7,6%, στα 12,3 δισ. ευρώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο μέσος δείκτης P/E της αγοράς διαμορφώνεται στις 13,3 φορές για το 2026, ενώ για το 2027 υποχωρεί σημαντικά στις 11,8 φορές.

Η αύξηση της κερδοφορίας δεν προέρχεται μόνο από οργανική ανάπτυξη, αλλά και από τις κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που έχουν ήδη ανακοινώσει οι εισηγμένες και οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από τη φετινή και την επόμενη χρήση. Αυτή θα είναι η επόμενη κρίσιμη παράμετρος στην οποία θα εστιάσουν οι επενδυτές. Τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά πλάνα θα ενσωματώσουν όχι μόνο τις πρόσφατες κινήσεις, αλλά ενδεχομένως και νέες πρωτοβουλίες μεγέθυνσης.

Σε μια αγορά που ετοιμάζεται να «αλλάξει πίστα», τα μεγέθη θα κρίνουν τη βιωσιμότητα της παρουσίας των εταιρειών σε αυτήν. Γιατί οι εισροές είναι καλοδεχούμενες, αλλά χωρίς διατηρήσιμη κερδοφορία και πειστική προοπτική ανάπτυξης, το πάρτι θα τελειώσει γρήγορα.