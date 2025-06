Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα κέρδη 0,23% με φόντο τις τελικές δημοπρασίες

Με τις περισσότερες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης να αναλώνονται σε κίνηση πέριξ του προηγούμενου κλεισίματος, επόμενο ήταν ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί και σήμερα σε σχετικά στενό εύρος, πέριξ των 1.830 μονάδων, με συνεχείς εναλλαγές προσήμων.

Την διαφορά έκαναν οι τελικές δημοπρασίες και η λήξη των συναλλαγών βρήκε τους βασικούς δείκτες του ελληνικού χρηματιστηρίου στα υψηλά ημέρας.

Αργά, αλλά σταθερά αυξάνεται η κινητικότητα σε τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων και αυτό βοηθά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος στο ταμπλό.

«Λίγο ως πολύ αναμενόμενη η στάση των επενδυτών, με συνέχεια στην αναδιάταξη θέσεων - διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας», όπως σημειώνουν αρκετοί χρηματιστές.

Σε κάθε περίπτωση η πλάγια κίνηση από την αρχή του Ιουνίου δεν έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία μέχρι τώρα, καθώς και αναμενόμενη είναι και επιθυμητή για τη συνέχεια της αγοράς, που δείχνει εικόνα αναδιάταξης θέσεων από αρκετούς traders.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εγχώριων αναλυτών, «αφού το ΧΑ διέψευσε πανηγυρικά το ‘sell in May and go away’, με την ‘ευγενική χορηγία’ και των διεθνών αγορών βοήθεια, εισέρχεται πλέον στη θερινή περίοδο αναζητώντας τους νέους δεικτοβαρείς πρωταγωνιστές, που θα δώσουν την επόμενη ανοδική ώθηση. Διεθνώς οι αγορές, δείχνουν να εστιάζουν στην επόμενη ημέρα, με τη μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα να είναι αυτή που υπαγορεύει το momentum και οδηγεί τους δείκτες ξανά προς τα υψηλά τους. Η ανθεκτικότητα των παγκοσμίων αγορών είναι παροιμιώδης, καθώς συνεχίζουν να αγνοούν όλους τους κινδύνους και τα ρίσκα».

Εν τω μεταξύ, σε ακόμα μία μείωση των επιτοκίων της, την όγδοη διαδοχική από το καλοκαίρι του 2024, όταν ξεκίνησε τη χαλάρωση της πολιτικής της, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης οδηγεί το επιτόκιο στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων στο 2%.

Στις αγορές βγήκε η Attica Bank με την έκδοση δύο ομολόγων, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ομόλογο AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και ένα ομόλογο Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Συντονιστές της έκδοσης ήταν η Euroxx Sec., η Ambrosia Capital και η Pantelakis Sec. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κάλυψη έχει προσεγγίζει τις 4,5 φορές.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επιχειρησιακή της απόδοση και την κεφαλαιακή της ισχύ, με τη Deutsche Bank να επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή και να αναβαθμίζει ελαφρώς την τιμή-στόχο στα 7,35 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.828,4 (-0,36%) και 1.839,35 μονάδων (+0,24%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1.839,22 μονάδες (+0,23%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 228 εκατ., από τα οποία τα 59,5 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τα μεγαλύτερα κέρδη οι Εθνική (+2,43%), Πειραιώς (+1,55%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,04%), Eurobank (+1,20%), HelleniQ Energy (+1,50%).

Με αξιοσημείωτες απώλειες οι Coca Cola (-1,16%), Lamda Development (-2,01%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, Κέκροψ (+21,32%), AVE (+5,86%), Γενική Εμπορίου (+5,52%), Frigoglass (+5,41%).