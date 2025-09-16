Χρηματιστήριο Αθηνών: ΜΕΤLEN και ΕΕΕ βάρυναν το ταμπλό. Νέες κορυφές για ΒΙΟ και ΟΡΤΙΜΑ

Πλαγιοκοπήθηκε, σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, χωρίς ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Προς επίρρωση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πιεσμένος στο -1,18% (2033 μονάδες) σε χαμηλά ημέρας, με τις απώλειες να επιταχύνονται στο τελευταίο μισάωρο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατεγράφη η δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, και τους αγοραστές να μην «κρατούν» τη στήριξη των 2045 μονάδων, που θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για μια επιστροφή στις 2090-2100.

Η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 176 εκατ., με τα 23 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, και λίγες μετοχές να καταγράφουν αξιόλογο τζίρο. Μεταξύ αυτών, η δεικτοβαρής ΕΕΕ, που σε συνδυασμό με το αρνητικό της πρόσημο επιβάρυνε υπέρμετρα μια κατά τ’ άλλα «ήσυχη» συνεδρίαση.

Ειδικότερα για την ΕΕΕ, κατέγραψε χαμηλά μήνα, ευρισκόμενη πλέον 12% χαμηλότερα από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά των -σχεδόν- 48€. Το επίπεδο των 42€ το δοκιμάζει για τρίτη φορά το τελευταίο δίμηνο (5/8 και 3/9), έχοντας ήδη αποδειχθεί ότι πρόκειται για σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη. Η πλαγιοπτωτικότητα της μετοχής, σε περίπτωση που προσπελαστεί το εν λόγω επίπεδο, οδηγεί στα 40.60-40.90€.

Σε χαμηλά μήνα ευρέθη και η MTLN, με αρκετά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 315 χιλ. τεμαχίων. Το -11% που έχει υποστεί από τα ιστορικά της υψηλά έχει έρθει συνολικά με μέτριο τζίρο, αποτυπώνοντας έτσι μια αδύναμη τάση ρευστοποίησης, που έως έναν βαθμό φαντάζει λογική μετά από τέτοιο ανοδικό ράλι.

Ο τραπεζικός κλάδος «βοήθησε» στο επιβαρυμένο κλίμα, με τις 4 μεγάλες τραπεζικές μετοχές και τη BOCHGR να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος και σε χαμηλά ημέρας, και μόνες τις ΟΡΤΙΜΑ και CREDIA να αντέχουν τις πιέσεις.

Και μάλιστα, η ΟΡΤΙΜΑ ήταν και από τις ελάχιστες από τη μεγάλη κεφ/ση που δεν έκλεισαν αρνητικές, παρέα με τις ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΔΑΑ και ΕΛΠΕ.

Για την πρώτη, θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματά της, μιας και ίσως αποτελέσουν αφορμή για μια επιτέλους διάσπαση των 7,5 ευρώ, που θα ανοίξει τον δρόμο για την περιοχή των 10.

Κι όσο για τη δεύτερη, επίσης σε πολυετή υψηλά, φαίνεται να θέλει να δοκιμάσει το μεγαλοπρεπές επίπεδο των 7 ευρώ, που είχε δει άλλες δύο φορές τα τελευταία 16 χρόνια (το Φθινόπωρο του 2023 και το Φθινόπωρο του 2013)