Χρηματιστήριο Αθηνών: Με στηρίξεις από ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ διασώθηκαν οι 2.000 μονάδες

Η έλλειψη κατεύθυνσης και η μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, με φόντο την αυριανή επίσημη αργία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,42% στις 2.003 μονάδες, χωρίς ουσιαστικά να προσθέτει κάτι στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που τον θέλει να έχει αυξημένες πιθανότητες ανοδικής συνέχισης, με άξονα περιστροφής τις 1950 μονάδες και επόμενο στόχο τη ζώνη των 2200.

Εξάλλου, και η παντοδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη δικαιολογεί τις υπεραποδόσεις, μιας και ο ίδιος έχει επιτύχει +100% στο έτος, τραβώντας τον ΓΔ στο +44%, και «καλύπτοντας» κατ΄ αυτόν τον τρόπο την απογοητευτική εικόνα πολλών τίτλων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως MTLN, EEE, MΠΕΛΑ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, TITC.

Oι οποίοι χάνουν από 26% (MTLN) έως 13% (TITC) από τις πρόσφατες κορυφές τους, όταν η ΔΕΗ δοκίμασε (χωρίς επιτυχία) νέα υψηλά 15ετίας, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ και ΒΙΟ φλερτάρουν με τις δικές τους κορυφές, ενώ και όλος ο ΓΔ έχει χάσει «μόλις» 6%.

Κι όλα αυτά, με μια Wall Street να μοιάζει ασταμάτητη σε νέα ιστορικά υψηλά, και τους εκείθεν επενδυτές να απορροφούν με ορμή κάθε αρνητική ειδησεογραφία, με τελευταία την υποτιθέμενη προ ημερών ανάφλεξη του εμπορικού πολέμου.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και με τη Fed να είναι έτοιμη να μειώσει εκ νέου το επιτόκιο αναφοράς, το επενδυτικό κλίμα συντηρείται πολύ καλό, αφήνοντας χώρο και για το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Προς το παρόν, τηρείται μια παράδοξη στάση αναμονής, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση υποαποδώσαμε χωρίς προφανή λόγο.

Στο ελληνικό ταμπλό, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, όπως αναμενόταν τηρουμένων των αναλογιών, στα 176 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πολύ καλή η συμπεριφορά της ΔΕΗ (+1,16%) που προσπάθησε για άλλη μια συνεδρίαση να προσπελάσει το κρίσιμο επίπεδο των 14,80 ευρώ, συνιστούν μια επίμονη αντίσταση στον δρόμο για τα 16. Αν και οριακά έκλεισε πάνω από εκεί (14,87), θα θέλαμε λίγο παραπάνω τζίρο για να πειστούμε.

Πολύ καλή και η εικόνα του TITC (+0,76%), ο οποίος μετά από πολλές εβδομάδες ταλαιπωρίας έχει καταφέρει να κερδίσει 5€ σε λίγες ημέρες, με 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, μαζεύοντας και τις ζημίες που προκάλεσε το πλαγιοκόπημα, εν όψει και των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (6/11).

Αίσθηση προκάλεσε η αυξημένη αγοραστική ζήτηση για την ΜΠΕΛΑ (-0,15%), η οποία κατέγραψε και τον υψηλότερο τζίρο από όλες τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αναλογικά πάντα. Οι 412 χιλ. τεμάχια που πέρασαν από το ταμπλό, ειδικά σε μια τέτοια «ρηχή» συνεδρίαση αφήνει υπόνοιες ότι... κάτι ετοιμάζεται, συνυπολογίζοντας και την «εκκεντρική» συμπεριφορά της μετοχής τους τελευταίους μήνες

Κατά τα λοιπά, ΑΡΑΙΓ (-0,91%), MTLN (-1,18%) και ΣΑΡ (-0,32%) απογοήτευσαν. Η ΑΡΑΙΓ, παρά το ότι φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική, δεν κατάφερε και πάλι να βρει πατήματα. Η ζώνη των 13 αφορά σε μεσοπρόθεσμη στήριξη, με πρώτο μακρινό (;) στόχο τα 17, ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα εννεαμήνου, που πιθανόν να είναι εντυπωσιακά. Η MTLN παρέμεινε και πάλι εγκλωβισμένη στο εύρος 40-42 ευρώ, αλλά και ο ΣΑΡ συνέχισε σε νέα χαμηλά μήνα.

Ειδική μνεία στη CENER που κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, με κέρδη ημέρας 1,6%.